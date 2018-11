Conflicto de competencias

Dos federaciones se disputan las carreras en la montaña. Son las de atletismo y montañismo. En una modalidad que cada día tiene más tirón, ambas quieren llevarse el gato al agua porque el trail running se espera que sea olímpico en no mucho tiempo. El barullo competitivo es considerable. Carreras del mismo grado de dificultad se solapan en calendarios en los que cada vez hay más pruebas de ambas federaciones.

Luis Alberto Hernando ya ha sido campeón del mundo seis veces, tres por el calendario de la IAAF y otras tres de la UIAA. «Que haya dos Campeonatos del Mundo le quita seriedad a este deporte. Me canso de dar explicaciones de lo que he ganado y lo que he dejado de ganar», indica el guardia civil de Jaca. Hernando le da el mismo valor a los dos certámenes. «Hay que ver quién ha quedado segundo en las carreras para ver cuál ha sido más importante», indica.

Este año corrió en Escocia el de montaña y en España (Peñagolosa) el de atletismo (trail running). «Cualquier carrera de estas podría ser de ambas federaciones. Peñagolosa se podría haber usado por la montaña». El campeón del mundo es crítico con la falta de entendimiento entre los dos deportes. «Hay que tener paciencia porque es un deporte nuevo. El que mejor lo haga y más interés ponga se llevará el gato al agua. Que haya dos federaciones y dos campeonatos no tiene mucha lógica, con los mismos corredores». Sobre quién es el que mejor lo está haciendo no se moja. «El que mejor lo hace soy yo. No me quiero meter en todos los charcos», dice lacónico Hernando.

Este año la IAAF organizó los Europeos en Skopje (Eslovenia) y el Mundial de Trail Running en la localidad castellonense de Peñagolosa. El próximo 8 de diciembre la Federación Española organizará el Nacional de trail absoluto en Cehegin. El 5 de mayo el de distancia corta en Todolella. Ya lleva quince años organizando carreras de este tipo. «No sobrepasan el 20% de asfalto, ni los 2.000 metros. Entra todo tipo de dureza», dice Maite Íñíguez, responsable de la Federación Española en trail running.

Íñiguez tiene claro que esta modalidad será olímpica bajo los auspicios de la IAAF. «Lo propondrán los comités olímpicos nacionales al COI. Lo que hace el montañismo no le corresponde. Se mete en camisa de once varas. El Consejo Superior de Deportes ya se ha pronunciado y ha determinado quién organiza las carreras oficiales. Y es la RFEA. No nos podemos coordinar las dos federaciones porque es como si nos pusiéramos a organizar partidos de fútbol. No nos corresponde al atletismo», dice Maite Íñiguez.

Luis Masgrau

El montañismo amparó el Mundial júnior que se celebró en L’Aquila. Fue aquí donde el jacetano Dani Osanz se llevó el oro en Kilómetro Vertical y en línea (Skyrace). Posteriormente se celebraron los Campeonatos del Mundo absolutos en Escocia en las distancias del Kilómetro Vertical, la Ultra y el Skyrace. «En el 2005 se llegó a un acuerdo tras una reunión en el Consejo Superior de Deportes por el que las carreras por montaña las organizaba la FEDME y las de montaña la RFEA. La diferencia era la altitud y la orografía. Los últimos años habido unos cambios y estamos supeditados a lo que diga el CSD», indica Luis Masgrau, el presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo.

Masgrau explica que «llevamos muchos años organizando carreras de la Copa de España y campeonatos y atletismo ha empezado a hacer pruebas que en muchos casos se solapan. Son actividades muy similares y hay que renovar el pacto con la RFEA. Las cosas se han complicado los últimos tiempos y hay un poco de confusión. El CSD tendrá que dilucidar. El Gobierno Balear tuvo que intervenir porque hubo un conflicto de competencias entre las territoriales de montañismo y atletismo. Y algo similar pasó en Andalucía. En Aragón no hemos tenido problemas concretos», dice el dirigente oscense.

La escalada será olímpica en Tokio y el esquí de montaña sería el siguiente. «Esperamos que después sean las carreras por montaña. Deseamos que lo ampare el montañismo», indica.

Ramón Ferrer es una apasionado de la modalidad. Tiene un blog (monrasin.blogspot.com) con un gran seguimiento. «No hay ninguna coordinación y cada uno va por libre. El batiburrillo de nombres es tremendo. Para mí las carreras de montaña no es atletismo. La RFEA ha visto en esto un chollo y ha decidido meter mano. A nivel regional están en cero y en España ha logrado hacer una selección bastante potente y pueden conseguir becas. La RFEA está captando cero federados y la FEDME lleva desde el año 2000 organizando Copas de España. Pero no se puede descuidar, aunque el atletismo va a desvirtuar mucho este deporte», reconoce el altoaragonés.