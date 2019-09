El conflicto entre Fle y el Zaragoza CFF se endurece

Sigue el conflicto entre el Zaragoza CFF y la Federación Aragonesa de Fútbol (FAF) y, ayer, incluso fue más allá. La situación, lejos de resolverse, ha entrado en un punto muerto después de una reunión corta e infructuosa y después de cumplirse la amenaza de la territorial si no había rectificación del club. Un centenar de niñas no pudieron entrenar en las instalaciones del Centro Deportivo Puente de Santiago y se quedaron en la calle.

Óscar Fle, presidente de la Federación, aseguró el lunes que las acusaciones del Zaragoza CFF eran «un cúmulo de falsedades y de demagogia de vía estrecha», así como «un alarde de victimismo». «Han roto la baraja con unas acusaciones muy graves que no vamos a permitir», resaltó antes de advertir: «Si no rectifican por la falta de respeto a la FAF y al fútbol aragonés, las instalaciones quedarán cerradas para ellos». Y así fue.

El primer entrenamiento del día para la cantera del Zaragoza CFF, que cuenta con nueve equipos en sus filas, estaba previsto que comenzase a las 18.00 horas en las instalaciones que la territorial aragonesa tiene concedidas por parte de la Real Federación Española de Fútbol. Las niñas llegaron, pero se les negaron las llaves del vestuario y poder entrenar, ante el enfado generalizado de las propias chicas y sus padres, que mostraron su indignación. Las jugadoras, en su empeño por entrenar, hicieron diversos rondos y juegos, pero sobre el cemento y no en el césped, como es habitual.

En el Puente de Santiago estaban los responsables de la Federación Aragonesa de Fútbol y también llegaron representantes del Zaragoza CFF para tratar de desencallar la situación. Ambas partes se reunieron en la misma instalación en un encuentro que duró aproximadamente media hora y en el que no hubo ningún avance, ya que se mantienen firmes las posiciones hasta ahora.

Mediadores / La territorial sigue entendiendo que las acusaciones hechas por el Zaragoza CFF suponen una grave falta de respeto y, si no se da el primer paso, que es rectificar públicamente y de una forma adecuada, los equipos del club no entrenarán en los campos de la federación. Sin ese paso, no hay nada que hacer. Por su parte, la entidad sigue defendiendo su idea. Ayer también hubo conversaciones con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, que continuarán en los próximos días para intentar suavizar el conflicto y que se dé una solución, pero no hubo apenas avances y siguen los problemas entre ambas partes.

La prohibición de entrenar para los equipos de la cantera del Zaragoza CFF, que tiene alrededor de 140 niñas federadas, llega después de que el club y la Federación firmasen el acuerdo para que las chicas sí pudieran entrenar y jugar en el Puente de Santiago, pero el primer equipo se quedó fuera de esa firma.

De hecho, el conjunto que dirige Cristian Aleza debuta este domingo a las 12.00 horas contra el Racing de Santander en la Liga Reto Iberdrola, la nueva Primera B, segunda máxima categoría nacional, pero lo hará en el Enrique Porta de Villanueva de Gállego. Provisionalmente, el primer equipo tiene solución, pero los equipos de fútbol femenino formativo están en el aire ahora mismo. La prioridad del club es que las chicas puedan entrenar y jugar.

El Zaragoza CFF habló en su comunicado de «trato discriminatorio por razón de sexo dispensado por la Federación Aragonesa de Fútbol», debido a que la territorial sí que atendió en poco tiempo las demandas del CD Ebro, cuyo primer equipo juega desde esta campaña en el Pedro Sancho. Además, la FAF le ha subido la cuota al Zaragoza CFF por el uso de las instalaciones un 20% (5.000 euros, que se suman a los 25.000 que tenían) y reclamaba una tarifa de 500 euros por cada lona publicitaria. Al ser 40, un total de 20.000 euros que, al final, la FAF dejaba en 12.000. Es decir, de 25.000 a 42.000 euros en una categoría que no genera los recursos de Primera.