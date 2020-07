La contrarreloj de Salma Paralluelo

Era la segunda competición al aire libre de Salma Paralluelo en una temporada atípica. Corría en su nueva casa en las pistas de Castellón en la I Reunión Nacional Comunitat de l’Esport. Había una gran animación en la grada con 500 espectadores guardando las distancias y llevando mascarilla. Hubo muy buenas marcas en uno de los primeros mítines nacionales del año en la pandemia. Pablo Torrijos sobrepasó dos veces los 17 metros en triple y cinco españoles bajaron de los ocho minutos en los 3.000 lisos.

Después vino lo de Salma Paralluelo. Lo de la atleta del Playas Castellón fue una contrarreloj individual haciendo sencillo lo más complicado. Se enfrentaba a 300 metros con siete vallas de 0,670 centímetros de altura en una distancia atípica que casi nunca se disputa en la categoría absoluta. Sus rivales eran dos cadetes. Paralluelo salió como un cohete por la calle cinco y cogió la compensación a la que iba por la calle seis en diez metros.

Pese a que se tropezó con el penúltimo obstáculo, Salma volvió a destapar el tarro de las esencias. Terminó con marca personal por más de un segundo. Sus espectaculares 41.97 superaban los récords de España sub-18, sub-20, sub-23 y, sobre todo, el absoluto que tenía la legendaria Rosa Colorado con unos 42.2 manuales hace 38 años. «La vi muy bien y eso que no tenía ningún aliciente al no tener rival. La vi fuerte pese a que no forzó. Este año mejorará su marca y se pondrá en 400 vallas en 56 segundos. Es cuestión de entrenamientos, carreras y competiciones. El objetivo es que mejore su crono, tiene que ir tranquila y no precipitarse, porque este año no tiene encuentros internacionales de atletismo con España», explica Pepe Ortuño, el director técnico del Playas Castellón, su actual club.

Félix Laguna, su técnico, fue testigo de la nueva gesta de la atleta zaragozana de 16 años. «Se le ha dado mucho bombo a esta marca por haber batido cuatro récords, pero no es una prueba olímpica y desde cadete no se compite en esta prueba. Tenía una pequeña molestia desde febrero en su cuádriceps que le impidió correr el Nacional bajo techo. No tenía nada que ganar y mucho que perder, pero decidió salir y todo salió perfecto», afirma el técnico zaragozano.

Hasta el año pasado era una de las grandes referencias del deporte aragonés con el Alcampo Scorpio. Con 15 años logró el bronce en el Nacional absoluto bajo techo en 400 lisos y acudió al Europeo indoor de Glasgow. En verano rompió el crono en el Mitin de Huelva en la prueba de vallas bajas corriendo en 57.43, a tres centésimas del récord de Aragón de Esther Lahoz, marca que sobrevivirá muchos más años puesto que Paralluelo tiene ficha ahora con Castellón con el Playas. Su mérito es grande puesto que compatibiliza perfectamente el atletismo con el fútbol. Prueba de ello es que es campeona del mundo y de Europa con España en sub-17 y este año juega con el Villarreal.

Ahora desechará una concentración en Sierra Nevada y la semana que viene decidirá qué competiciones realiza en agosto de cara al Nacional absoluto que se celebra el segundo fin de semana de septiembre en Madrid. «Hará uno o dos 400 lisos y un 400 vallas. Ha mejorado todos sus parámetros, pasa con sus dos piernas mejor las vallas y tienen que salir sus mejores resultados», indica Laguna. En principio Paralluelo competirá en un 400 vallas el 24 de agosto en Castellón, el 5 de septiembre en Madrid en la Copa de España de Clubs y el fin de semana siguiente en el Nacional absoluto.

Ahora lleva algo menos de un año residiendo en Villarreal con sus padres y sus dos hermanos. «Echa mucho de menos a sus amigos de Zaragoza y estaba muy bien con el Scorpio, pero está muy bien en Villarreal, porque le dan las facilidades que no le daban en Zaragoza. El dinero que han ofrecido en Castellón está muy bien invertido, cosa que no vieron en Aragón», dice Laguna. Es mediática. Ha fichado por Adidas. «Arrastra a la chiquillería, no para de firmar autógrafos y en Villarreal lo han sabido explotar», indica.

Ahora se entrena en las pistas de Castellón en el grupo de Manoli Alonso, especialista de pruebas combinadas. «Manoli la supervisa y Salma se entrena con atletas importantes como Claudia Conte y Carmen Ramos y hace series con ellas. La verdad es que Manoli es un seguro para Salma», indica Ortuño. El entendimiento con Laguna es perfecto. «Manoli vigila, controla y motiva a Salma y estoy encantado con la técnica castellonense», indica el zaragozano, que viaja a Castellón periódicamente para ver la evolución de su pupila.

Ahora llegará de nuevo el fútbol para Salma. La pretemporada comenzará en agosto. Laguna ha aprendido con el tiempo a convivir con dos deportes totalmente incompatibles para Paralluelo. «A partir de agosto preparará atletismo lunes, martes y miércoles y fútbol el resto de la semana incluido el partido. Pero lo mío será a veces sauna y masaje». La coordinación con el preparador fisico del Villarreal debe ser perfecta. «Hablo mucho con José Luis García. Tengo que hacer que Salma llegue al fútbol como un pincel en velocidad, resistencia y saltos y que en el fútbol se centre en la técnica y la táctica. En septiembre tendrá el Preeuropeo», reconoce Laguna.