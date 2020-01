Rajoy no aclara si competirá por presidir la Federación de Fútbol

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha aclarado este jueves si se presentará a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (REFF) y ha añadido con ironía que este asunto lo contará en su próximo libro. La cadena COPE informó este miércoles que Rajoy estaría dispuesto a presentarse a las elecciones a la REFF si el exportero del Real Madrid Iker Casillas no da ese paso. En este momento, preside la institución Luis Rubiales.

En el programa 'El partidazo de COPE', que anoche abordó el tema de las próximas elecciones a la RFEF, el periodista Juan Antonio Alcalá explicó que Casillas, actualmente en el Oporto, está estudiando si tiene tiempo suficiente para presentarse a disputarle la presidencia a Luis Rubiales. Aunque el deseo del portero es ser candidato a la presidencia de la Federación, no le cuadran las fechas: en caso de que las elecciones fueran antes del mes de mayo, el exfutbolista del Real Madrid optaría por no presentar candidatura ya que considera que no tendría opción de lograr recabar los apoyos necesarios para formalizarla.

Fuentes próximas al expresidente del Gobierno consultadas por Europa Press no han querido tampoco confirmar si Rajoy podría competir en la carrera por la presidencia de la REFF y creen que se trata de "una historia que ha montado Tebas". Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, ya ha reconocido públicamente que él prefiere que en las futuras elecciones a la Federación Española de Fútbol se presente "cualquiera menos Rubiales", su actual presidente, para que se acabe con el "ataque a los activos de los clubes" que llevan sufriendo "desde hace años".

"He venido a hablar de mi libro"

Rajoy, que sigue su gira por España presentando su libro 'Una España mejor' (Plaza&Janés), ha recalado este jueves en Zaragoza, en el Foro de directivos ADEA, pero no ha querido referirse a la posibilidad de concurrir a las elecciones de la Federación Española de Fútbol. Ante los asistentes, el jefe del Ejecutivo se ha limitado a afirmar con ironía que esto lo contará en un próximo libro. De hecho, ha recordado las palabras que en su día el escritor Francisco Umbral dijo en el programa de Mercedes Milá asegurando que él había ido a hablar de su libro.

"Yo he venido a hablar de mi libro, que termina el día que dejé de ser presidente. Dicho esto, este tema lo trataré y con detalle en mi próximo libro", ha declarado Rajoy cuando le ha interrogado el moderador del acto, que había recibido más de una docena de preguntas escritas sobre este asunto.