Crecida de ilusión en el Ebro

Empieza el Ebro su quinta temporada en Segunda B en Olot con la sensación de que se puede hacer algo muy bonito y que sea una sorpresa. O quizá no tanto, viendo el listón que ha dejado el equipo. Los arlequinados, bajo la propiedad de Javier Borao, no han parado de crecer de forma sostenida y con los pies en la tierra desde que se plantease como objetivo subir a Segunda B. Se logró en el 2015 y, desde entonces, la crecida del Ebro, en su sentido más deportivo, no se ha detenido hasta alcanzar sus metas.

Ahora comienza una nueva era sin Ander Garitano como director deportivo, siendo Sociedad Anónima Deportiva, en otro estadio (el Pedro Sancho) y con un objetivo irrenunciable en el medio plazo, más pronto que tarde si se puede, que es jugar una promoción de ascenso a Segunda. Todo cambio provoca cierto miedo, pero en el Ebro derrochan confianza y el trabajo bien hecho y sostenido en el tiempo es un aval.

Cada año, en el apartado deportivo, el club de La Almozara se tiene que reinventar. No es una potencia económica de la categoría y era consciente de que el vetusto El Carmen y sus reducidas dimensiones eran un lastre en la categoría de bronce. Una vez resuelto el cambio de campo, llegó Pepe Cuevas con la difícil tarea de suplir a Garitano. El Monchi de la Serena, como se le conoce amablemente por su labor en el modesto Villanovense, al que llevó al playoff, ha forjado junto a Manolo Sanlúcar, técnico de su plena confianza, un plantel prácticamente nuevo, ya que solo continúan de la pasada campaña Tiago Portuga y Salva, aunque no oculta el técnico que le hubiera gustado contar con más renovaciones. El resto del equipo tiene un marcado acento del sur.

«Verticalidad y locura»

Manolo Sanlúcar se estrena en el grupo III tras una buena trayectoria en el IV. «Me ilusionó el proyecto y Pepe Cuevas es el director deportivo. Me conoce de lo que hicimos en Villanueva de la Serena. Queremos tratar de ir creciendo día a día», cuenta el entrenador.

Como todo nuevo proyecto, es díficil que todas las piezas queden ensambladas desde el principio y precisamente que la plantilla pase a ser un equipo es la «máxima preocupación» que tiene el técnico: «Lo que tenemos que hacer es hacer un buen equipo, unir a cada jugador», cuenta. Por ello, hablar de objetivos se antoja complicado, aunque suene a tópico. «Partido a partido y a ver hasta dónde llegamos. Cuando pasen 15 o 20 jornadas veremos qué objetivos podemos marcarnos. De momento, hay que pensar solo en Olot. Lo principal es conseguir los puntos de la salvación lo antes posible y ser ambiciosos, no vamos a dejar de serlo nunca», advierte el preparador andaluz.

De momento, el entrenador, a pesar de las dificultades («tenemos muchos nuevos y hemos tenido una plantilla corta en pretemporada y con muchos problemas de molestias y lesiones»), está contento porque «la predisposición es genial y hemos ido de menos a más y mejorando con respecto al día anterior».

Con respecto a qué Ebro se va a ver esta campaña, Manolo Sanlúcar tiene una idea muy clara y definida que va a ir puliendo. Y si se alcanza un gran nivel, el Pedro Sancho se va a divertir: «Quiero un equipo que sea valiente, vertical, que mire portería y al rival de cara y que cuando no tenga el balón seamos aguerridos, fuertes, defendamos lo mejor posible y más lejos de nuestra portería», asegura Sanlúcar.

También será importante «ser un equipo camaleónico, que se adapte a todo» y, además, «que sepa sufrir». «Cuando seamos capaces de conjuntar todo vamos a ser muy fuertes y quiero que se vea ese punto de verticalidad y locura y buscar al contrario», explica el gaditano. Y para ello ayudará sin duda el Pedro Sancho. «Es un campo importante. Las dimensiones ya lo dicen todo y el estado del césped artificial. Para la idea que tenemos y el perfil de futbolista que hemos buscado el Pedro Sancho es mejor», concluye. Hora de soñar con hacer cosas grandes.