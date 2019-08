El crecimiento del ataque

Míchel ya cuenta con los refuerzos ofensivos que necesitaba para darle un impulso al ataque oscense. Los atacantes Ivi López y Cristo González fueron presentados ayer como nuevos jugadores del Huesca en el estadio de El Alcoraz. Los dos jugadores llegan a la capital oscense tras apostar por el proyecto como una catapulta en su carrera futbolística. Tanto Ivi como Cristo tienen mucho que aportar al conjunto oscense un poderío ofensivo que ha sido uno de los puntos más débiles en la pretemporada del equipo por la falta de efectivos ya que Míchel solo contaba con Dani Escriche.

Ivi llega cedido con opción de compra por parte del Levante después de una temporada en la máxima categoría donde no ha conseguido demostrar su mejor nivel. «Ha sido un poco difícil porque estás en Primera División y te dicen que tienes que volver a Segunda. Sin embargo, me dijeron que venía a un club tan grande como el Huesca y que quería volver a Primera y lo hizo todo más fácil», explicó el madrileño. La polivalencia en la parcela ofensiva es una de las características más destacadas de Ivi. que se siente cómodo tanto tirado a banda izquierda como de delantero. «Soy extremo izquierdo pero puedo jugar en todas las posiciones del ataque. Sobre todo me siento cómodo de delantero y vengo a aportar gol al equipo», explicó un Ivi que marcó un total de catorce goles en su última experiencia en Segunda División con la camiseta del Sevilla Atlético.

El extremo ya se entrenó ayer con sus compañeros y admitió que su integración en el grupo ha sido «muy buena» gracias a la ayuda de Pedro López con el que coincidió la pasada temporada en el Levante. La llegada de estos dos jugadores deja una parcela ofensiva bastante reforzada aunque Míchel necesita todavía un delantero centro más. «La competencia al final te hace mejorar mucho más y tenerla viene bien a todos los integrantes de la plantilla para poder sacar mi mejor nivel», apuntó Ivi.

Por su parte, Cristo González llega cedido del Udinese después de que los italianos lo comprasen al Real Madrid. «El Huesca me parece un proyecto bastante ilusionante y creo que puede ser beneficioso para mí y que me sirva para consagrarme en la categoría», analizó el punta tinerfeño. A pesar de llevar pocas horas a las ordénes de su nuevo entrenador, Cristo admitió que Míchel le está pidiendo mucho trabajo en varios aspectos del juego. «Michel me ha pedido bastantes cosas que las debo de coger rápidamente para llegar bien al partido. Voy a intentar dar el máximo para cumplir todas las cualidades que tiene un delantero», reconoció el punta.

Esta será la primera temporada de Cristo en el fútbol profesional tras ser una de las estrellas de la cantera madridista y marcar un total de 20 goles con el filial blanco. «La Segunda siempre ha sido una categoría muy competida y muy difícil. Si hacemos caso al míster y aportando la calidad individual en beneficio del grupo podemos competir muy bien», apuntó el tinerfeño acerca de la dificultad de la categoría.