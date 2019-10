Cristian Moratiel cumple su sueño en el Ironman de Hawái

El zaragozano Cristian Moratiel cumplió su sueño y cerró su particular círculo terminando la legendaria prueba del Ironman de Hawái, que se disputó el pasado día del Pilar. Este aragonés de 38 años acabó la carrera en la posición 480 de la general y el 111º de su grupo de edad. En la prueba compitieron un total de 2.500 triatletas de todo el mundo.

El aragonés acudía con una gran moral a su cita a la catedral del triatlón mundial. Eran 3.800 metros de natación, 180 de bicicleta y el maratón con sus 42 kilómetros y 195 metros. «Es un paseíto», explicaba con filosofía desde Kona pocas horas antes de comenzar la prueba. Su objetivo a priori era «disfrutar de la experiencia lo máximo posible, ya que es un premio que todo triatleta querría tener. Y si me sale una buena carrera, mucho mejor», explicaba el aragonés.

Su mejor prueba es la natación. No en vano, Moratiel practicó en su juventud la natación y el waterpolo. «Salí el cuarto del agua en mi grupo de cabeza». Después llegó la bicicleta. No tuvo excesiva suerte. «Pinché dos veces. Una en el kilómetro 70 y otra en el 82. Ya desde entonces fui muy descentrado. Me había pasado hasta el apuntador. La bici me mató, pero luché como un bestia», explica Moratiel. Las condiciones de calor y de humedad fueron, como se esperaba, terribles. «Fue un infierno. Cada milla me echaba agua dentro del tritraje y no aguantaba ni un minuto», afirma.

Después llegó el maratón. «Los primeros 15 kilómetros iba muy mal. Desde ahí muy bien puesto que pasaba a gente sin parar. Los últimos 21 kilómetros me dejaron muy buen sabor de boca. En el kilómetro 40 pasé al que me ganó en el ironman de Vitoria. Terminé muy fuerte los dos últimos miles en un tiempo de 4.36», explica el aragonés de Helios.

Con esta machada Moratiel acabó en un tiempo de diez horas. «La experiencia ha sido brutal y estoy muy contento», explicaba el triatleta, que en poco más de un año ha disputado los ironmans de Suecia, Bahrain, Vitoria y cumplió su sueño el día del Pilar en Kona Hawái.