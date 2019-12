Cristiano Ronaldo se engancha con un aficionado

Después del partido entre el Bayer Leverkusen y la Juventus, en el terreno de juego saltó un fan al césped que quería sacarse una fotografía con Cristiano Ronaldo. El hincha le agarró del cuello por detrás para hacerse un 'selfie', aunque a Ronaldo no le gustó nada que le tocaran sin su permiso y acto siguiente se quitó de encima al aficionado.

La reacción del portugués al ver que un espontáneo le cogía del cuello fue de sorpresa, ya que no se lo esperaba. A pesar de que los guardias de seguridad actuaron con suma rapidez, Ronaldo se llevó el susto.

Instantes después, las cámaras captaron como Ronaldo hacía señas con sus manos para catalogar la acción de locura. Sin embargo, sus compañeros de la Juventus se reían de lo que acababa de pasar.

Cristiano Ronaldo unhappy with this pitch invader after today’s 2-0 #ChampionsLeague victory.



From what I observe, it was the security guards tug that made the fan perhaps hurt #CR7. Was Ronaldo’s reaction acceptable?#Juventus #LevJuv #UCLpic.twitter.com/7GHB5Kjq1N