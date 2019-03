Cristina Espejo cumple con buena nota en los 3.000 lisos

Cristina Espejo no es una bruja, pero lo parece, puesto que cumplió al pie de la letra sus vaticinios de la final de los 3.000 lisos de los Campeonatos de Europa indoor que se disputan en Escocia. «Laura Muir puede ganar al esprint a la alemana Klosterhalfen porque ha hecho un 800 en dos minutos. Se saldrá muy rápido. Espero que la gente muera y yo me dedicaré a recoger cadáveres», explicaba la atleta montisonense las vísperas de la carrera más importante de su vida.

Al final ganó la escocesa Laura Muir a la germana en la prueba más rápida en la historia de los Campeonatos de Europa bajo techo. La local se escapó de Klosterhalfen en la última vuelta después de que esta hiciera todo el gasto a 1.500 metros de la meta. Muir firmó la mejor marca mundial del año con unos espectaculares 8.30.61. Segunda fue Klosterhalfen con 8.34.06 y tercera otra británica, Melissa Courtney, con 8.38.22. Espejo firmó una notable carrera puesto que corrió con cabeza de menos a más para no quemarse con el ritmo que impuso la cabeza desde el inicio. Terminó la undécima con un crono de 9.06.26, muy cerca de su marca personal.

Espejo, otro producto de la inagotable cantera de Monzón, la localidad de los ocho olímpicos, no defraudó y cumplió uno de sus sueños desde que se inició en el colegio Santa Ana; competir en unos grandes campeonatos a su mejor nivel. Desde el inicio hicieron labor de equipo las británicas. Mccolgan tiró del pelotón con Muir en cabeza. Pronto se formó un grupo de ocho atletas, en un segundo estaba la burgalesa Celia Antón y en la última posición Espejo junto a las suecas Havell y Ngarumbe.

EL FINAL / Las hostilidades se desataron al paso del 1.500. Klosterhalfen rompió la carrera y se fue con ella Muir, que dos horas antes había disputado las semifinales de los 1.500. Espejo seguía recogiendo cadáveres. Tras descolgar a las suecas, se fue a por la francesa Boxberger y la austriaca Paner. Al final la oscense pudo terminar en una notable posición superando también a la holandesa Van Velthoven. La montisonense se quedó a tan solo cinco segundos de Celia Antón, que con 9.00.57, hizo marca personal.

Por delante Muir machacó a Klosterhalfen con un cambio de ritmo mortal a una vuelta del final. Iba con tanta fuerza que dobló a siete atletas, entre ellas a Cristina Espejo, en la misma línea de llegada. «He cometido un fallo, porque he salido muy conservadora, de menos a más, para no seguir a la cabeza», explicaba la atleta altoaragonesa, que se mostraba «contenta porque cuesta mucho llegar hasta aquí. En este éxito hay mucho de grupo, del entrenador, la familia, los servicios médicos... Me hubiera gustado mucho hacer marca personal, pero no siempre se puede estar al cien por cien. Aunque la posición es buena», apuntaba.

Ahora terminará el invierno lanzada a por la campaña de cross. La atleta residente en León entrenada por José Enrique Villacorta disputará el 10 de marzo en Nacional de cross en Cáceres y el broche de oro será el Mundial de Dinamarca (Aarhus) el 30 de marzo donde correrá el relevo mixto.

Por su parte, hoy debuta Dani Ambrós en el 60 lisos. El atleta de Alcampo Scorpio corre la primera ronda a las 11.25 horas y cuatro atletas tienen mejor marca que el aragonés en su serie, que ha corrido este invierno en 6.73. La semifinal será a las 20.20 horas y la segunda jornada se cerrará con la gran final de esta prueba a las 21.50.