Cuatro estrellas aragonesas en Lisboa

Cuatro estrellas del atletismo aragonés forman parte del equipo nacional compuesto por 40 corredores que compiten este domingo en los Campeonatos de Europa de campo a través. La cita tendrá lugar en Lisboa y será una de las últimas competiciones del año olímpico. Este cuarteto tiene grandes esperanzas de lograr unos magníficos resultados. Son Toni Abadía, Carlos Mayo (13.35 horas) y Cristina Espejo (14.20) en la categoría absoluta y Pol Oriach en la sub-20 (11.00).

Será la octava ocasión en la que Toni Abadía compita en el certamen. El atleta de José Luis Mareca llega en buena forma a la prueba de diez kilómetros. "Somos cuatro aragoneses en el Europeo de cross. Echo de menos a Marta Silvestre y Jaime Escriche, que estuvieron en ediciones anteriores. Podemos hacer un buen papel individual y que sirva para nuestros equipos". El equipo absoluto masculino junto a los dos aragoneses lo componen Hamid Ben Daoud, Feranando Carro, Nassim Hassous y Ouassim Oumaiz. "Oumaiz ha demostrado estar por encima del resto, pero es difícil que gane el título individual. Aunque todo puede pasar. Mayo, Hassous y yo podemos pelear por puntuar por España. Es difícil hablar de oro al terminar el año pasado los cuartos, pero lo pelearemos". El circuito es muy exigente. "Hay 700 metros de subida y otros 700 de bajada. El piso es de hierba y nos tendremos que colocar los clavos de nueve milímetros. Me viene bien al ser un atleta de fuerza", afirma el atleta del Nike. Los objetivos a medio plazo de Abadía son el Nacional de cross, el Mundial de Medio Maratón y el Campeonato de España de 10.000 lisos.

Carlos Mayo debuta con el equipo español absoluto después de un bagaje de tres medallas en las categorías inferiores. El corredor del Adidas llega después de tener unas molestias en su glúteo. "Llevo dos semanas entrenando con normalidad y me ha dado tiempo de coger confianza. En los entrenos me he visto con Toni Abadía. Llego más fresco y con ganas de competir". La molestia la tuvo los días previos al Cross de Atapuerca. "Antes de la competición iba cojo. Me la jugué, salió bien y no me arrepiento. Terminé el sexto y segundo español absoluto. Gracias a forzar pude ir a la selección", explica. Para Mayo Oumaiz es el líder español. "Es un claro favorito para ganar la carrera. Tenemos un grupo compacto y por equipos el objetivo es ganar. Tenemos que luchar por una medalla sí o sí. Pero Suecia, Bélgica, Turquía e Inglaterra presentan un equipo similar al nuestro", reconoce Mayo.

El zaragozano tiene como objetivo individual estar "en el top 30. Por detrás sería un fracaso. Si estoy entre los 15 primeros sería muy feliz y entre los diez primeros, el resultado soñado. El objetivo principal es puntuar por España", apunta. Mayo saldrá lo más adelante posible con fuerza. "Al principio la gente sale muy fuerte y no te tienes que poner nervioso. Hay que arriesgar y salir entre los 25 primeros, aunque con cabeza. El circuito es estrecho, aunque hay tiempo de sobras para adelantar a atletas". Su objetivo invernal es el Nacional de cross. "Viene todo muy seguido y será un no parar. Me gustaría luchar por las medallas en el Nacional, pero pido estar sin molestias para lograr la mínima olímpica. Necesito continuidad", afirma Mayo.

Para Cristina Espejo también será su debut absoluto con el equipo femenino en la competición. La montisonense lleva junto a Toni Abadía una semana de concentración en Lisboa. "Queríamos conocer el circuito. Es muy pesado y muy duro. Tiene muchas cuestas, no tiene un metro llano y es de una hierba muy pesada. Esperamos que la corten para la competición", indica la oscense. No le gusta nada este trazado. "Los que mejor se me dan son llanos. Pero no se llamaría cross", reconoce Espejo. Llega en su mejor momento de la temporada. "Llevo tres semanas más de entrenamiento tras un mes en Sudáfrica. El Europeo no es ningún objetivo. Llegamos con lo puesto todas las españolas. Mi objetivo es la pista cubierta, no tengo claro si el milqui o el tresmil. En breve tomaré la decisión con José Enrique Villacorta, mi entrenador", dice.

El conjunto español lo integran con la oscense Azucena Díaz, Ana Lozano, María Jesús Pérez, Irene Sánchez-Escribano y Tere Urbina. "Es un equipo muy homogéneo. Estamos todas en el mismo rango. La líder será Irene Sánchez-Escribano. Es un recorrido con cuestas y se le dará muy bien". Su objetivo es entrar entre las tres primeras de España. "Quiero estar lo más adelante posible y dar puntos para España. Iré de menos a más en los ocho kilómetros", explica la atleta del Playas Castellón. Espejo reconoce que "estoy muy ilusionada de volver a coincidir con Toni y Carlos. Llevo toda la vida con ellos. Y por fin comparto equipo con Pol Oriach y me hace ilusión que dos de casa estemos en Lisboa. Hace mucho que dos de Monzón no coincidían", finaliza Espejo.

Pol Oriach llega en gran forma en la categoría sub-20 tras sus grandes resultados en Atapuerca y Alcobendas. "Estoy mucho mejor que en Alcobendas. Cada semana sumo entrenos mejores, aunque mi planificación está enfocada para junio. Tengo el Mundial sub-20 en Kenia. En pista correré los 3.000 obstáculos y el 1.500 lisos. También preparo el Nacional de cross sub-20". Pese a ser el más joven de los españoles, ha demostrado ser el más fuerte. Junto a Pol compiten con España Ángel Baidal, Hugo de Miguel, Adam Maijo, Alejandro Quijada e Hicham Serroukh. "Somos un equipo bastante compacto. He sido el que más puntos ha hecho, pero no tiene nada que ver y en Lisboa puede pasar cualquier cosa. Pero por equipos podemos optar por el podio". A nivel individual el atleta del Hinaco preparado por Fernando García tiene claro que "saldré valiente y a ver hasta dónde puedo llegar. Firmaría quedar quinto o sexto de la carrera. Me han dicho que hay mucha cuesta y poca parte llana. Me puede venir bien más que un circuito rápido", dice. Espera que los nervios no le jueguen una mala pasada. "Es mi primer Europeo de cross, pero llevo bastante bien los nervios y espero que no me perjudiquen para la carrera", apunta el corredor de Albelda.