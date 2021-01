Las cuentas para la Copa

Normalmente la victoria ante el Levante hubiese tenido muchas celebraciones o caras largas, pero todo fue muy extraño, muy comedido. Siempre la última jornada de la primera vuelta está envuelta de una emoción especial, porque normalmente se deciden de forma unificada los últimos pasajeros de la Copa de España, la gran fiesta del fútbol sala, el torneo que todos quieren jugar, vivir y sentir, el más bonito sin duda. Pero este año también es atípico para eso y el Fútbol Emotion Zaragoza todavía no sabe si la podrá disputar o no pese a hacer los deberes, hacer un gran esprint final y estar entre los ocho primeros. Todo muy extraño.

La culpa la tienen los partidos aplazados de otros clubs y una circular de la Real Federación Española de Fútbol enviada a destiempo y de manera improvisada durante la pasada semana. Quizá por falta de previsión o quizá por exceso de confianza en que no se iban a tener que posponer tantos encuentros, pero al fin y al cabo es la norma vigente.

Ahora bien, no ha sentado bien en el club la forma de hacerlo: «Se tendrían que haber establecido unas bases de competición en las que se dijera qué ocurriría si a 17 de enero no se habían disputado todos los partidos y no en la semana en la que termina la primera vuelta. Tenemos un mes y una semana de espera y los equipos saben qué resultados necesitan para estar en una competición tan bonita e ilusionante. No es justo en absoluto cómo se va a determinar», resalta José Ramón Moreno, presidente de la entidad.

En dicha circular se establece que para jugar la Copa de España se tomarán los resultados de la primera vuelta de partidos disputados hasta el 24 de febrero. Esa es la fecha límite para completarlos todos, pero en caso de que no fuese posible «los derechos clasificatorios se establecerán atendiendo al criterio de mejor coeficiente». Y a ese escenario se dirige el Fútbol Emotion. «Me parece un despropósito absoluto. Estamos de acuerdo en que es una temporada atípica y que se pueden dar situaciones injustas de forma inevitable, pero pensamos que se podría haber evitado», incide Moreno.

Los aragoneses, ahora mismo, son séptimos con 23 puntos en 17 partidos, un coeficiente de 1.35, y sin encuentros pendientes porque ni ha tenido casos de covid ni le han retrasado encuentros por contagios en rivales.

Las cábalas

Las cuentas y combinaciones son una locura, pero todas las miradas se dirigen al Jaén Paraíso Interior. El doble campeón del torneo es 16º con 16 puntos, pero tiene cinco partidos pendientes que deberá recuperar en 34 días, una misión casi imposible. En esos cinco duelos, debe sacar siete puntos y recuperar cinco tantos de golaverage o conseguir ocho o más. Sin embargo, el calendario del Jaén Paraíso Interior es complicado, ya que todos los choques son fuera de casa, en las pistas del Levante (2º), Valdepeñas (6º), ElPozo Murcia (8º), Córdoba (15º) y Aspil Jumpers Ribera Navarra (17º).

De todos modos, es muy probable que haya que tirar de coeficiente. Ahora mismo, el del Fútbol Emotion es de 1.35, mientras que el del Jaén es 1.33. Además, también es necesario tener en cuenta que, para que cuente el coeficiente es preciso disputar el 80% de los partidos de la primera vuelta, es decir, 14, tal y como se recoge en la normativa de la competición. Es decir, el Jaén debe jugar dos choques como mínimo.

Pero lo espinoso del asunto es si es justo tirar de coeficiente pese a las grandes dificultades ocasionadas por la pandemia, si es equitativo dejar partidos sin jugar que pueden ser ante adversarios de la zona alta, que conllevan más dificultad, o de la parte baja, que a priori son más favorables. Y lo mismo siendo en casa o fuera. «Si se tienen que clasificar, que jueguen todos los partidos, pero parten con ventaja por saber los resultados. El coeficiente es totalmente injusto», agrega Moreno. Pese a ello, añade, «soy optimista y creo que hemos hecho méritos suficientes para estar en la Copa».

Aun así, hay otras opciones más remotas de que el Fútbol Emotion esté o no en la Copa y que envuelven a otros equipos que no son el Jaén. Para impedirlo, el Córdoba debe ganar a ElPozo, Inter y Jaén o sacar siete de nueve puntos recuperando cinco goles de golaverage; o el Betis debería ganar al Jimbee Cartagena por doce o más goles. Y otra posibilidad para estar dentro junto al Jaén implicaría que el Valdepeñas perdiera sus tres aplazados y doce tantos de golaverage o que ElPozo Murcia sacase entre cero y dos puntos ante Jaén, Córdoba, O Parrulo e Inter, cuyo partido juega este martes.