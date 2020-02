La cúpula del Barça emplaza cualquier decisión a la junta del viernes

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barça, ofreció sus explicaciones al núcleo duro de la directiva azulgrana sobre el escándalo de las redes sociales y a la conclusión de la reunión se decidió seguir estudiando la situación y emplazar cualquier decisión hasta al menos el viernes cuando se reunirá la junta directiva al completo.

El encuentro, de varias horas, de la comisión delegada de la junta se desarrolló en un clima tenso en el que todos los presentes expusieron su punta de vista sobre una crisis que ha dejado tocado como nunca la presidencia de Bartomeu. El máximo mandatario acordó con la cúpula directiva evitar decisiones en caliente. A estas horas la posibilidad de algún despido sigue sobre la mesa.

La reunión se produjo después de que estallase la crisis desencadenada por la campaña de desprestigio encargada a la empresa 'I3 Ventures', cuyo acuerdo con el Barça fue cancelado el martes, según anunció Bartomeu.

El presidente azulgrana ya mantuvo el martes por la tarde un contacto con los capitanes azulgranas y con el entrenador Quique Setién, a los que quiso dar explicaciones sobre la crisis de las redes sociales. La cadena Ser destapó que una empresa contratada por el Barça por casi un millón de euros para monitorizar la conversación en redes sociales del Barça se dedicó a crear cuentas desde las que se difamaba a jugadores como Piqué y Messi, exjugadores como Xavi, Puyol y Guardiola, y candidatos a la presidencia como Víctor Font.

En la reunión en las instalaciones del club estuvieron Bartomeu, los vicepresidentes de la entidad (Jordi Cardoner, Jordi Moix, Emili Rousaud y Enrique Tombas); el CEO Òscar Grau y la secretaria de la junta Maria Teixidor, que son quienes forman parte de la comisión delegada. También estuvo en la reunión Jaume Masferrer, mano derecha de Bartomeu y señalado por directivos y ejecutivos del club por la contratación de la consultora de big data y redes sociales.

Situación tensa

La situación dentro de la junta es ahora tensa. Varios de los directivos se sienten enojados al verse arrastrados en un escándalo del que no tenían constancia y también porque desconocían la elevada suma pagada a la empresa especializada en rastreo de big data. Algunos de ellos han acusado directamente a Masferrer, aunque este no se integró en el club hasta el 2018 y el Barça entró en la cartera de I3 Ventures a finales del 2017. No obstante, Masferrer asesoraba desde antes a Bartomeu de forma externa. Su despido aparecía entre las posibilidades, que al menos este miércoles no se produjo.

Un escenario temible por el presidente es una salida de directivos, ya que le dejaría aún más debilitado. Bartomeu se encontró encima anoche como un peso pesado de la plantilla como Gerard Piqué calificaba de "títere" a un periodista defensor de la junta. Evidencia de una fractura con el vestuario. Una ruptura también en la junta haría poco sostenible la finalización del mandato presidencial, que concluye en verano del 2021.