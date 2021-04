El CV Teruel suma el primer punto de semifinales sin jugar

El CV Teruel se adelanta en las semifinales de la Superliga frente al Almería sin poder jugar el primer partido. Un positivo en el equipo almeriense provocó la suspensión del encuentro que debía disputarse ayer y la decisión de la Federación Española, al no poder ubicar el duelo en otras fechas, es dar por perdido el partido al equipo que no puede jugar (0-3). El CV Teruel se había desplazado a tierras andaluzas e iba a presentarse al partido pero no a jugarlo, según explicó en una nota de prensa, después de conocer el positivo.

El Unicaja Costa de Almería jugó el pasado fin de semana los cuartos de final de la competición ante el Río Duero Soria, de cuya plantilla se notificaron cuatro positivos en covid-19 que han provocado el contagio en el equipo blanquiverde. Este trató de buscar fechas con el CV Teruel, que ya estaba en Almería para jugar el duelo. Según la nota de prensa del equipo almeriense, «habida cuenta del resultado positivo por covid-19 de un miembro del equipo y la susceptibilidad de infección del resto de la plantilla comunicada por el club, la RFEVB informa que el partido no se celebrará y será de aplicación lo establecido en las Normas Generales de la competición vigentes». La eliminatoria pasa ahora a Los Planos, donde se jugarán el segundo y, si es necesario, el tercer partido de la serie.

El club aragonés quiso explicar lo sucedido en un comunicado. La entidad tuvo conocimiento del positivo en el Almería el jueves, aunque no de manera oficial, por lo que decidió viajar pero ya renunció al entrenamiento que debía llevar a cabo en el Moisés Ruiz, así como presentarse al partido pero no disputarlo en aras de la «seguridad sanitaria de todas las personas implicadas», asumiendo las posibles consecuencias deportivas que esa acción pudiera acarrearle.

El conjunto aragonés recibió la notificación oficial del positivo ya en el hotel de concentración y el ofrecimiento de jugar el partido en otra fecha, lo que la entidad consideró «inviable», ya que cumpliendo las normas sanitarias y teniendo en cuenta la cuarentena, el duelo no podría disputarse antes del 10 de abril.