Dani Osanz vuelve a la cima

Dani Osanz ya está acostumbrado a estar la cima de las carreras por montaña a nivel mundial. Hace unos meses ya fue campeón del mundo sub-23 del Kilómetros Vertical y la combinada. Este estudiante de Medicina de 20 años volvió a ser el mejor este fin de semana conquistando la Copa del Mundo del Kilómetro Vertical. Fue en Grand Serre, muy cerca de Grenoble, donde el jacetano logró este nuevo éxito. Se llevó el trofeo después de ocho pruebas sumando 525 puntos, seguido de Camille Caparrós con 372 y Yoann Caillot con 362. Con terminar tercero de la prueba Osanz se llevaba este título.

«En todo momento fui controlando a Caparrós, que iba por detrás de mí en la Copa. Al final terminó el decimotercero, los veinte primeros llegamos en dos minutos y fue súper apurado. Me quedé el tercero a cuatro segundos del primero», dice el campeón aragonés, que no se fiaba y salió bastante fuerte. «Eran 1.800 metros de distancia y mil de desnivel, pendientes que no había hecho nunca. Las cuestas finales eran del 75%. Al principio acusé el esfuerzo y después me volví a recuperar y cogí ritmo», indica. Llegaron los tres primeros casi al esprint. «Se me dan mejor los verticales de correr que estos tan duros».

Osanz tuvo que salir con bastones y terminó en un tiempo de 32.55. Era un montículo de hierba con un circuito fijo en el que salieron 400 corredores. «Era una pradera con una gran pendiente y muy constante. Luego no se podía bajar por donde se había subido de lo peligroso que era». Osanz no llevaba pulsómetro e iba por sensaciones. «Nunca he corrido con pulsómetro, pero llevo reloj para saber el desnivel que llevo y lo que me saca el de delante». Le media de sus pulsaciones era de 199 por minuto. «Lo máximo ha sido 205 en pruebas de esfuerzo. Me pongo más alto que en el cross, que pueden ser 180. Es un trabajo diferente porque en el cross prima más la fuerza y la técnica de carrera que el volumen máximo de oxígeno».

Subiendo Osanz tiene que controlar su esfuerzo para llegar lo mejor posible a la cima. «No te puedes pasar, ni relajar porque te pueden pasar muchas personas. Fui corriendo seis minutos del total de carrera y el que ganó lo hizo todo andando. Al ser una pendiente tan alta, se avanza más andando». La técnica con bastón es muy importante. «Mi rivales eran casi todos esquiadores de fondo y de montaña. Mueven y se impulsan muy bien con los bastones. Al ser corredor tenía bastante miedo. A nivel mundial lo que peor se me da son las bajadas técnicas», explica.

Exigencia

Cuando el cuerpo va al límite Osanz reconoce que se «me hinchan los gemelos. Pero lo que más trabaja si se anda son los cuádriceps. Donde más lo noto es al parar. El golpe que te da es brutal, me dan arcadas con ganas de vomitar». Antes de comenzar la subida se tomó un gel. «En carrera no tomo agua. Si bebes de repente se te cortan las pulsaciones. Sí que tomo en carreras en línea», dice el atleta de Jesús Romero.

Osanz ha disputado cinco de las ocho pruebas de la Copa del Mundo. «Gané la Transvulcania, en Madeira, la semana pasada en Suiza (Chando) y logré dos terceros en Susa (Italia) en Grenoble. Las otras tres eran Japón, Noruega y Grecia. Pero me coincidían con otras carreras. Los viajes que he hecho han sido ir un día y volver el siguiente». El triunfo al que más valor le da es la Transvulcania. «Fue mi carrera del año y mi primer triunfo internacional. Era en España, corrí con Luis Alberto Hernando y había muchísimo nivel», concluye el corredor.