'Déjà vu' de suspense

Esa sensación de déjà vu, de haber estado allí antes, en esa misma cruz en el camino sin cumplir con ese final feliz que has soñado y preparado toda la semana. Esa repetición de secuencias de impotencia son ya para este Huesca una película de suspense. Porque empatar ante el Eibar y engarzar la sexta igualada en nueve jornadas, dejando pasar otra ocasión para la victoria ante una supuesta superioridad y dominio, dejan más resquemores que esperanzas.

Pese a remendar el golpe psicológico de encajar un gol inmerecido tras perder cuatro ocasiones de oro en tres minutos y ceder en la primeriza del rival en el siguiente sopapo, eso no vale para un equipo que encarará el parón con incertidumbre. Al acabar el partido un balonazo voló desde El Alcoraz a las oficinas de la Avenida Pirineos. Allí, con quince días por delante para hacer cambios, con Rubi en mente, habrá que analizar si el juego positivo y el crédito del ascenso compensa más que la racha sin triunfos que pesan sobre el bagaje del trabajo de Míchel.

La carrera que se pegó el entrenador cuando marcó el empate Mir fue de liberación. Grupetes abrazados deshinchando la presión de la derrota amenazante, una alegría que no fructificó en nada más, evidenciando que al Huesca le falta ese puntito de mala leche. Y mucha puntería. Otra vez las ocasiones, los 14 tiros y hasta seis a una portería bien cerrada por Dmitrovic fueron en balde ante un adversario con menos argumentos de juego, pero más preparado para la solvencia inmisericorde de Primera. Con poco hizo mucho, un empate que pactó insuficiente que genera el vilo sobre un cambio en el banquillo.



MALA SUERTE / La mala pata del Huesca es de remate. De loco de remate. Con la única puntería para el infortunio y el incendio psicológico. Es que no puede ser. Porque no es normal desperdiciar una cuádruple oportunidad en un periquete, que ni Sandro, ni Mikel Rico en dos ocasiones y ni tampoco Rafa Mir sincronizaran sus botas para canjear el dominio vertical en ese gol tranquilizador, balsámico para el coco removido por la urgencia de victoria. Pero ya es de frenopático que no marques por las manoplas adhesivas de Dmitrovic y porque Oliveira te frustre el canto del gol en la misma línea para después inventarse un taponazo de diez de la selección brasileña en el siguiente córner para habilitar en el gol a Esteban Burgos. Sí, los dos centrales, en una jugada de saque de esquina planificada. Cien por cien Eibar. Cien por cien dolor de cabeza en la desgracia para un Huesca que pudo remendarlo en parte.

Había apostado Míchel en su once por la veteranía en su final. Confió en Pedro López en el lateral, curando endebleces defensivas permutando a Pulido por Insua, recuperando a la centella de Javi Galán por la izquierda y a la cadena de Mikel Rico en el enganche. El vasco fue el más vistoso en la primera parte. Su calva relucía de arriba a abajo, incrustado casi como punta con Sandro y Mir.

Los presagios era buenos. Nunca Míchel había perdido tres partidos seguidos, siempre el Huesca había ganado en Primera al Eibar y esté nunca había sumado tres triunfos fuera de casa en la categoría. Pintaba a victoria.

Fue el Huesca incisivo, más vertical que horizontal, surtiendo balones a las espaldas, presionando con piernas la salida del balón y encontrando en Galán a un filón. De sus gambeteos nacieron dos ocasiones primerizas, una para cesión al tiro de Borja y otra rematada por Rico, que antes, omnipresente, había visto anulado un gol por mano clara de Siovas. El susto al 0-1 le duró un rato al Huesca en el cuerpo, resucitando demasiados fantasmas que salieron en tropel cuando Melero López pitó un penalti de Mosquera a Oliveira nada más salir del descanso y que la revisión desdijo.



SIN REACCIÓN / Gélido, hasta el Eibar parecía más cómodo sobre un césped rápido tras la lluvia mañanera. El control sumergía al Huesca en una reflexión enfermiza por su desgracia hasta que despertó de su letargo por un latigazo de Galán. Su incursión fue peinada por Mir cerca del palo. Una nueva oportunidad de Borja a pase de Ferreiro fue el aviso para una sencilla combinación que tantas veces había repetido este equipo sin gracia. Pedro López elevó la cabeza, vio el desmarque de Sandro limpiando la zona y un hueco para elevar una rosca larga hacia la cabeza del delantero murciano, que picó la pelota, el gol y la algarabía de remontada. Nada.

Quiso mover el banquillo Míchel sin encontrar soluciones, evidenciando que quizá falta talento en profundidad. Cuando el Huesca tenía que ir en barrena hacia la victoria se quedó corto. Sin fuelle. Otra vez, en una repetición de la jugada demasiadas veces revisadas. Un empate de suspense para el futuro de su entrenador.

Ficha técnica:

SD Huesca: Andrés; Pedro López, Insua, Siovas, Galán; Mosquera (Doumbia, 92), Mikel Rico (Nwakali, 92), Borja García (Juan Carlos, 79); Mir, Ferreiro (Sergio Gómez, 83) y Sandro (Ontiveros, 79).



SD Eibar: Dmitrovic; Pozo, Oliveira, Burgos (Bigas, 74), Arbilla; Sergio, Expósito; Rodrigues (Muto, 65), Inui, Bryan (León, 86); y Kike (Diop, 74).



Goles: 0-1, min. 38: Burgos. 1-1, min. 67: Mir.



Árbitro: Melero López (comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a los locales Insua (89) y Doumbia (93).



Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de liga de Primera División jugado en El Alcoraz sin público. Día lluvioso y fresco en la capital oscense.