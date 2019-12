El derbi más peligroso para Guardiola

El Manchester United juega mejor contra equipos que son superiores a ellos, que quieren más el balón y tienen más iniciativa, dijo Mourinho el miércoles en Old Trafford. El historial del equipo de Solskjaer contra los grandes es sorprendentemente bueno. Esta temporada ha puntuado contra todos ellos, ganando al Tottenham, Chelsea y Leicester y empatando contra el Liverpool y Arsenal, y lo convierte en un lobo con piel de cordero para un Manchester City de Guardiola a 11 puntos del Liverpool y obligado a ganar.

El United es un equipo extraño. Tiene mejores porcentajes de victoria cuando pierde la posesión y, al contrario, sufre cuando tiene que llevar la iniciativa. Esto plantea una pregunta difícil de responder: ¿Cómo vencer un equipo que no quiere el balón? A favor del City, es algo que Guardiola ha tenido que afrontar regularmente.

SOLSKJAER CALIENTA EL DERBI

En la previa del partido, Solskjaer, que recupera Martial, ha lanzado un dardo recordando que cuando fichó para el United en verano del 1996 el City no militaba en la Premier: Por lo menos ahora jugamos cada año, yo tuve que esperar un tiempo para disputar el derbi de Manchester. Guardiola se ha encargado de responderle: Todo cambia y lo que sucedió en el pasado no me podría importar menos. Mañana serán los jugadores los que decidirán.

Cierto es que el 179 derbi de Manchester no llega en el mejor momento para ambos, pero el partido puede convertirse en un punto de inflexión. El noruego ya ha advertido que será duro: El derbi tiene que ser jugado como un derbi y no jugaremos a baloncesto.