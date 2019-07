Desafío en Estambul

Finalizó el corto periplo de Víctor Lapeña en el Nadezhda de Oremburgo ruso. Lo dejó después de un año siendo un equipo ganador tras imponerse en el Eurocup y ficha por una institución con historia. Es el Fenerbahçe de Estambul. El gran reto de Lapeña es que el cuadro otomano tutee a los grandes de Rusia, el Ekaterimburgo y el Kursk y luche por la Euroliga.

Lapeña había renovado por el equipo ruso por un año. «Pero tenía alguna opción dentro del contrato de abandonar el equipo en una situación como esta. No era una llamada cualquiera la del Fenerbahçe. Era una oportunidad que no todos los días llega y es uno de los equipos más potentes de Europa. Les encajaba mi tipo de perfil, se pusieron en contacto con mi agente, Kiko Martín, y fue todo muy rápido», indica.

Para Víctor Lapeña es un valor añadido estar cerca de Zeljko Obradovic, el técnico del equipo masculino del Fenerbahçe. «Será increíble tener tan cerca al maestro Obradovic y me veo muy identificado con su manera de trabajar. También está José María Izquierdo, el ayudante del serbio. «Estuvo muchos años en la Penya entrenando a buen nivel y seguro que me ayuda mucho», indica.

Muchos factores inclinaron la balanza a favor de la oferta turca. «El tema familiar pesa mucho y mi mujer me apoya. Entrenar en Rusia y sobre todo en Oremburgo es muy complicado con la dificultad de los desplazamientos inacabables y el agotamiento mental. A Estambul se llega en cuatro horas en avión desde España y en Oremburgo me pegaba todo el día de viaje. Ahora estaré más cerca de mi familia en un club ganador como es Fenerbahçe. Aquí es como el Madrid o el Barcelona. Está un peldaño por debajo de los favoritos, pero ellos quieren recuperar ese estatus y han confiado en mí. Eso hace que la oferta a nivel global sea muy atractiva», dice el zaragozano.

En Nadezhda estaban muy contentos con el trabajo de Lapeña. «Y más después de ganar la Eurocup. Era un proyecto en el que nos estábamos reinventando sobre la marcha con lesiones, agotamiento físico y mental, los viajes, plantaer partidos sin un solo día de entrenamiento... Eso te hace estar más unido al club. Por eso ellos confiaban en mí y querían que siguiera, pero lo han entendido. Mi salida del club no ha sido traumática y las puertas están abiertas para el futuro».

Nunca ha ganado Fenerbahçe una Euroliga, pero han disputado varias finales. «Este año han ganado la Liga y la Copa turca, cayendo en los cuartos de la Euroliga. Estamos muy lejos de los conjuntos rusos por presupuesto, pero un equipo ganador no se hace solo con dinero. Estamos más cerca del Praga, los equipos franceses, Perfumerías y Girona».

El equipo se renovará en muchas de sus piezas. «Solo repiten tres o cuatro jugadoras del año pasado. Será un equipo casi totalmente nuevo y ya han fichado a Anna Cruz y se incorporará alguna otra extranjera. Trabajaremos mucho y a esperar que surja la química», explica. Reconoce que en Oremburgo «viví muy bien. Pero hay que adaptarse al clima y las costumbres rusas y Estambul es más parecido a España. Pero tendré que adaptarme y buscar la felicidad», afirma.

Lapeña está encasillado en el básquet femenino, donde tiene un gran caché. Pero no renuncia a entrar en trabajar en un equipo masculino de élite. «Lo que tenga que venir vendrá y no me cierro la puerta a ningún proyecto de baloncesto, sea femenino o masculino. Si recibo una oferta de un equipo de la Liga Endesa o de Europa la estudiaré», cierra.