Detenido el corredor que tocó el trasero a una reportera durante una carrera

Thomas Calloway, el corredor que tocó el trasero de la reportera Alex Bozarjian mientras se disputaba la Enmarket Savannah Bridge Run en el estado de Georgia (Estados Unidos), ha sido detenido este viernes por la policía de Savannah (Georgia) tras ser acusado de un delito de agresión sexual. Calloway fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 1.300 dólares en espera de un posible juicio.

La periodista agredida denunció el hecho a través de las redes sociales provocando una gran conmoción en la opinión pública. "Para el hombre que me tocó el trasero en directo en televisión esta mañana. Me violaste, me utilizaste como objeto y me avergonzaste. ¡Ninguna mujer debería soportar esto en el trabajo o cualquier lugar! ¡Hagámoslo mejor!", decía su mensaje.

Desde ese momento se pusieron en marcha las pesquisas para tratar de identificar al agresor con ayuda de la propia periodista. Calloway lamentó lo ocurrido y pidió disculpas a la reportera en su propia cadena. "Fue un acto horrible y un terrible error. No soy esa persona que están retratando. Cometo errores, no soy perfecto, pido perdón", dijo.

La abogada de la reportera emitió un comunicado en el que da las gracias por el gran trabajo de la Justicia. "Alex Bozarjian está orgullosa de que las fuerzas de la ley se tomen en serio este asunto. Ella siente que una reportera debería ser capaz de hacer su trabajo sin ser acosada. Alex quiere agradecer a los miembros del público que han contactado con ella para darles su apoyo. En el caso de que que vaya a juicio, ella será testigo", dice la nota.