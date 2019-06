El día de los populares

Llega la gran jornada del año para los amantes de la carrera a pie. La XIV CaixaBank 10K Zaragoza será un gran homenaje a los atletas populares, los apasionados de las carreras de asfalto de largo aliento. Se enfrentan a partir de las nueve y media en los aledaños del Príncipe Felipe a diez mil metros, una distancia tan asequible que se darán cita algo más de 4.000 participantes. Pese a la magnitud de la cifra, no se llegarán a los grandes números del 2015 en el que partieron 6.000 fondistas. Los corredores tienen mucha oferta y se reparten en un calendario zaragozano masificado con pruebas de todos los tipos, características y distancias.

Por organización, animación y número de participantes los 10K Caixabank se encuentran entre las grandes del calendario de asfalto zaragozano junto al Medio Maratón de Zaragoza, Bomberos y la San Silvestre. La carrera tiene que lidiar con una fecha que no es la más adecuada. A las puertas del verano, las altas temperaturas amenazan. Aunque como dijo Sergio del Barrero en la rueda de prensa de presentación, prioriza el ambiente en las calles. «Es una carrera para todo el mundo y es importante que haya animación del público y que se llenen las calles, cosa que no pasa si se adelanta la fecha de la prueba por la climatología. Para combatir el calor a los participantes les recomiendo que se hidraten, que lleven gorra y que se pongan a la sombra», decía categórico.

Afortunadamente se espera que no haya calor esta mañana en la salida, que no se superen los 15 grados y no sople el aire. El recorrido es atractivo, homologado y se pueden hacer buenas marcas en condiciones ideales. Tras salir junto al pabellón Príncipe Felipe, se dirige por Cesáreo Alierta al paseo de la Mina, Asalto y pasa el Ebro por el puente de Hierro. Después hace una uve por la avenidas Puente del Pilar y la avenida de Cataluña, para volver a atravesar el Ebro por el puente de Piedra. La carrera llega al kilómetro 5 por detrás del Pilar donde está el avituallamiento. A continuación pasa por la calle Alfonso, Plaza del Pilar, Don Jaime, Coso, La Mina y la larga recta por Cesáreo Alierta que lleva a la meta donde se había dado la salida.

El ganador está cantado y no es otro que Carlos Mayo. El atleta del Adidas regresó a la competición hace un mes ganando los 10K de Madrid y se tomará la carrera como preparación de cara a su vuelta al tartán el 20 de junio en el Mitin de Huelva, donde quiere hacer la mínima para el Mundial de Doha. En Zaragoza quiere batir el récord de la prueba de Toni Abadía y bajar de los 29 minutos, para lo que tendrá la ayuda del Jesús Olmos. En mujeres destaca la presencia de dos atletas de Alfredo García Lajusticia, la navarra Nerea Izcue y la aragonesa Isabel Linares.

GRAN AMBIENTE / Tan importante será la carrera en sí como toda la parafernalia que la rodea. «La novedad es que habrá más grupos de animación y de música que tanto les gusta a los populares. Habrá un ambiente jotero, rock, saxo, batucadas, arcos hinchables cada kilómetro, cortinas de agua para los corredores...», dice Del Barrero. También habrá acciones sostenibles de reciclaje, una pantalla gigante en la meta y la retransmisión en directo por streaming. La carrera, que cuenta con el patrocinio de CaixaBank y El Corte Inglés y el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, también tendrá liebres desde los 40 minutos. Destacan entre ellas Luisa Larraga, Fernando Gil y el ultrafondista Jesús Arroyo.

La participación femenina sigue creciendo como la espuma. De los más de 4.000 participantes, el 40% serán mujeres. La progresión ha sido espectacular puesto que en el 2012 se apuntaron 400 mujeres y más de 2.000 en el 2.015. Como en toda buena carrera popular no podía faltar la parcela solidaria. Desde el inicio de la carrera popular, colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer.