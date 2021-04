Diakhaby reafirma que Cala le llamó "negro de mierda" y pide ayuda a LaLiga

Después del incidente que marcó el Cádiz-Valencia de este sábado, hoy han salido a hablar los protagonistas del encuentro. El defensa francés del Valencia CF, Mouctar Diakhaby, ha reafirmado que Juan Cala le llamó "negro de mierda" durante el primer tiempo y ha pedido a LaLiga que "haga cosas para tener pruebas y todo se aclare".

"Después de dos días estoy muy tranquilo. En el partido contra el Cádiz del domingo hay una jugada en la que un jugador me insulta y las palabras son 'negro de mierda'. El jugador me dijo eso y es intolerable. Todos visteis mi reacción. Eso no puede pasar en la vida normal y sobre todo en el fútbol, que es un deporte de respeto", indicó Diakhaby en un vídeo colgado en sus redes sociales.

El galo relató lo ocurrido durante el tiempo que el partido estuvo detenido tras el incidente con Cala. "Después de eso mis compañeros y yo decidimos ir al vestuario, que era una buena decisión, pero luego un jugador rival nos pidió que volviéramos al campo si Cala se excusaba. Mis compañeros y yo dijimos que no, que las cosas son así, que no puedes hacer algo, excusarte y dejarlo pasar así", explicó.

Tras recalcar que le ha "dolido muchísimo" lo ocurrido, Diakhaby pidió ayuda de la competición. "Espero que LaLiga haga cosas, soluciones, para tener pruebas y se vea todo y se aclare. Quiero dar las gracias al Valencia, a mis compañeros y mis entrenadores por las solidaridad y el apoyo que me han dado ellos y toda la afición. Muchísimas gracias", finalizó.