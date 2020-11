Un dilema en Tercera

La Tercera División aragonesa regresará a los terrenos de juego después de tres semanas. La Liga se retomará en la que funcionaría como segunda jornada, aunque seis de los equipos –Fraga, Huesca, Sariñena, Barbastro, Robres y Brea– ni siquiera pudieron disputar la primera porque se aplazaron sus respectivos encuentros por casos de coronavirus en algunos de los conjuntos. El Teruel tampoco pudo jugar, porque el San Juan no se presentó, con problemas económicos que le impidieron realizar altas y bajas de jugadores en la Federación. Con fecha de este jueves 12 de noviembre tan solo constan tres fichas en el equipo.

Este regreso, a pesar de la obvia ilusión y las ganas que todos tienen en el sentido deportivo, se acoge con el corazón roto por parte de muchos clubs, ya que finalmente no se ha cumplido la promesa de jugar con público, aunque fuera con un límite de 150 espectadores. Fue ayer jueves cuando la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón confirmó los presagios publicando una nota aclaratoria en la que se prohíbe expresamente la presencia de público en las actividades deportivas federadas.

Es decir, no podrá haber afición en la grada de los partidos de Tercera División, ni siguiera las 150 personas que se prometieron al anunciar el regreso de la categoría. La práctica totalidad de los conjuntos aragoneses que disputan esta Liga se nutren de los ingresos en las taquillas, la publicidad de las vallas en los estadios y los socios. Dinero inexistente si no hay afición en las gradas. Esto lleva al debate entre los clubs.

En el Valdefierro, se tomaban el regreso a la competición «casi, casi bien, hasta que nos dieron la noticia de que el domingo se jugará sin público, así no tiene razón de ser», asegura el presidente, Miguel Asensio. Sin embargo, este no es el mayor de los perjudicados, ya que se nutren de la base y casi ninguno de los jugadores cobra. Hay algunos que han sido más duros en este sentido: «No tenemos ningún ingreso, se ha hablado con la plantilla y se ha decidido seguir un poco más a ver si podemos encontrar una solución, pero no pinta bien», confiesa el presidente del Fraga, Gonzalo Portolés.

El club del Alto Aragón asegura que ni siquiera con la subvención que han prometido a los clubs se llegaría al 30% del presupuesto necesario, por lo que «la mayoría de los clubs de Tercera no podrían competir más de dos de los diez meses de Liga, no se llegaría ni a final de año». Con estas condiciones, por lo tanto, habría algunos equipos que podrían llegar a desaparecer sin acabar la Liga.

Para otros, la decisión de retomar la competición está mejor aceptada, como para el CD Teruel, que ahora que ya tiene el equipo formado y un compromiso con los jugadores quiere seguir adelante. «Si se hubiese sabido desde antes de empezar la Liga que sería a puerta cerrada no habríamos querido iniciar la competición, pero ahora estamos con una plantilla ya hecha y compromisos adquiridos y queremos empezar aunque sea sin público, será un primer paso para volver a la normalidad o para que vaya todo a peor y se tenga que acabar», explica Ramón Navarro, presidente del conjunto turolense.

Preocupación sanitaria

También el Épila, que tenía un incentivo para soñar con la disputa de la Copa del Rey, es más optimista porque «si tiene que empezar y que terminar como buenamente se pueda se hará», asegura el presidente, Raúl Giménez, aunque sí que advierte de que a pesar de que ahora mismo «la economía del club está bien, si no generan ingresos difícilmente se podrá terminar la temporada». El propietario admite que en esta situación están todos los clubs de Tercera y de Regional Preferente.

Durante los meses de pandemia, el gran dilema ha girado en todas las disciplinas y facetas de la vida entorno a la salud y la economía. De este no se libra el fútbol. Si las cuentas de los clubs no pueden soportar el jugar sin público, la situación sanitaria de la comunidad tampoco permite su asistencia. Algunos clubs han sido contundentes este sentido, como por ejemplo Eduardo Puente, del Barbastro: «Lo que tiene que ser es que reine el conocimiento, si Aragón está como está sanitariamente hay que retomar la conversación con la Federación y que paralice la competición, o por lo menos nosotros lo vamos a pedir», confiesa.

El presidente barbastrense no quiere que sus jugadores tengan que viajar a las capitales de Aragón, a las que no puede acceder el resto de la población de no ser por fuerza mayor porque se encuentran en aislamiento perimetral. Coincide con este Portolés, que entra al debate aseverando que «no hay esperanza de que la afición vuelva a las gradas porque la situación sanitaria impide que esto se produzca, nos puede gustar mucho el fútbol pero ahora mismo debe prevalecer la salud y para la Federación por lo visto hay otras prioridades».

Puente, sin embargo, después de tantas malas noticias seguidas en este dilema de la Tercera División se lo toma con humor, asegura que a pesar de los problemas que supone para un jugador no profesional contagiarse o tener que hacer cuarentena por contacto estrecho y no asistir a su trabajo «esta gente lleva el fútbol en la vena y están como locos por empezar el domingo, creo que no han visto ni los problemas que esto les puede ocasionar, tal vez es que desde la directiva somos más mayores y realistas», concluye el barbastrense para resumir el quiero y no puedo de la categoría.