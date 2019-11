El director del Dakar asegura que se respetarán los derechos humanos en Arabia Saudí

El director del Dakar, David Castera, ha explicado en la presentación del rally que los derechos humanos se respetarán en Arabia Saudí, según se lo ha confirmado el gobierno de ese país. Además, Costera apuesta por la competición para ayudar a la apertura del país saudita aunque afirma que el Dakar es una prueba meramente deportiva.

Después de las polémicas a raíz de la elección de Araba Saudí como sede de la Supercopa de España del próximo mes de enero de 2020, el Dakar también está en el punto de mira, ya que se disputará en el mismo mes que la competición de fútbol.

Castera está convencido que si las circunstancias en el país saudí no hubiesen sidos las idóneas no había trasladado el Dakar al país de la península arábiga. Sin embargo, el máximo mandatario del Dakar, ha sido rotundo y ha explicado que si no se respetan los derechos humanos se decantarían por romper el contrato con el país organizador.

Violación de los derechos humanos

Arabia Saudí no es un país democrático como otros, ya que en el estado saudí las mujeres no gozan de los mismos derechos que los hombres, los homosexuales son perseguidos y encarcelados y las cárceles están llenas de personas que no están de acuerdo con el gobierno.

Estará por ver si con la competición del Dakar y de la Supercopa de España sirve para democratizar a Arabia Saudí.