Djokovic conquista su quinto Wimbledon en una épica final ante Federer

Novak Djokovic ha dado un paso importante en su persecución a Roger Federer y Rafael Nadal en la carrera por ganar más Grand Slams que mantienen los tres tenistas. El número 1 mundial sumó el 16 tras imponerse al tenista suizo en una inolvidable final de Wimbledon por 7-6 (3), 1-6, 7-6 (4), 4-6 y 13-12 (7-3). El campeón ganó por quinta vez sobre la hierba del All Lawn England Tennis Club de Londres y se acerca a dos Grand Slams de Nadal (18) y cuatro de Federer (20). Y lo ha hecho tras casi cinco horas y tras salvar dos 'match balls' en los que Federer parecía que tocaba su noveno título. Y por primera vez con un tie break tras empatar a 12 juegos en el quinto set. Épico. Histórico.

La ovación para empezar fue para Federer cuando apareció en la central. Djokovic lo esperaba con su gesto serio y preparado paua una batalla en la que solo recibiría el cariño de la grada si ganaba. Cómo con Nadal se trataba de no perder el saque y buscar el momento decisivo para encontrar oro con un break . Federer sido el primero en tenerlo a los 16 minutos pero se le ha escapado con una derecha larga. No ha habido otra oportunidad. La igualdad era total. Los oh!!! de exclamación salían de las gradas ante la magia de Federer. pero Djokovic seguía sin inmutarse, respondiendo con efectivdad y solidez, esperando su oportunidad del pescador de altura. Y esa ha llegado en el juego decisivo, cuando el serbio lo tenía más en contra, con 5-3 para Federer, después de una derecha paralela y un punto de servicio. El suizo se ha precipitado y ha elegido mal sus golpes y Djokovic ha encadenado tres puntos seguidos para birlarle de la mano el set.

'TRIPLE BREAK'

Djokovic parecía que tomaba el mando, pero lo que no había conseguido Federer en la primera hora de partido lo ha consumado con un triple 'break' (1-0, 3-0 y 6-1) para apuntarse la segunda manga en 23 minutos, ante un Djokovic que había perdido toda su solidez. Su resto no hacía daño y la bola quedaba siempre a la mano de Federer para que pudiera imponer el ritmo de su música.

En la tercera manga ha vuelto la igualdad hasta llegar al segundo tie break del partido, después de que Federer dejase escapar un set ball con 5-4 y servicio de Djokovic. De nuevo un cara y cruz. Didjana, la madre de Djokovic, en el palco, se santiguaba y Mirka, la mujer de Federer, se concentraba con la barbilla sobre sus manos. El tenista serbio ha tomado ventaja de 5-1 y aunque Federer se acercado hasta el 5-4, Djokovic, con el saque en su poder, no ha ha dado más oportunidades al suizo. El tercer set era suyo y su gente lo celebraba a lo grande en el palco.

Federer no estaba fino en los 'tie break' pero no renunciaba a un último esfuerzo. Y en el cuato set ha aprovechado las indecisiones de Djokovic, bajo físicamente, para hacer un doble 'break' que le abriá las puertas al quinto y decisivo set. Los 15.000 aficionados que llenaban la central y habían pagado 225 libras esterlinas por un asiento, lo celebraban a lo grande.

Si querían ver levantar a Federer la novena copa dorada no habrán salido contentos de la central. Djokovic tenía otras intenciones para el final del capítulo 48 de un clásico con menos glamur que los de Nadal y Federer. Y en un emocionante final que se ha alargado hasta el tie break del quinto set, un 13-12 en juegos, para levantar su quinto título tras cinco horas de un duelo titánico.