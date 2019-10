Djokovic reaparece ganando el título en Tokio

Novak Djokovic ha reaparecido a lo grande en el circuito al conquistar el título en el torneo de Tokio, un mes después de haberse retirado del Abierto de Estados Unidos por una lesión en el hombro izquierdo en los octavos de final. El actual número 1 mundial se ha impuesto en la final al australiano John Millman (número 80 mundial) por 6-3 y 6-2 en 69 minutos. Djokovic ha conquistado por primera vez el título en Tokio y ha sumado 500 puntos en la carrerara por el número 1 mundial que este lunes le pertmitirá seguir durante 275 semanas al frente de la clasificación y la 50 consecutiva. El tenista serbio aumenta a 76 títulos su palmarés.

"Ha sido una fantástica semana para mí al volver al circuito y conquistar el título. Siento que he jugado mi mejor tenis en los dos últimos meses", ha asegurado tras su victoria Djokovic, que no ha perdido un set en el torneo japonés. Djokovic no ha dado ninguna opción a su rival australiano que había alcanzado la última ronda desde la fase previa. La victoria permitirá al tenista serbio asegurarse el número 1 mundial al menos hasta el 4 de noviembre y poder sumar hasta ese día las 277 semanas en lo más alto de la clasificación. Por delante de él sólo están el estadounidense Pete Sampras (286) y el suizo Roger Federer (310).

PULSO CON NADAL

Rafael Nadal es el único rival que podría romper la racha de Djokovic en este final de temporada en la lucha por el número 1 mundial con una victoria en el Masters 1.000 de París, que comienza el 29 de octubre o, posteriormente, en las Finales Nitto ATP , que se jugarán en el O2 Arena de Londres a partir del 10 de noviembre. De momento, la diferencia entre ambos tenistas es de 1.140 puntos.

Tanto Djokovic como Nadal no sumarán puntos en el Masters 1000 de Shanghái que este lunes comienza en la ciudad china y donde el tenista serbio defiende el título, mientras que el mallorquín ha renunciado a jugar por sus molestias en la muñeca izquierda. El actual número 1 mundial, ganador en cuatro ocasiones en Shanghái, debutará en el torneo asiático ante el vencedor del partido entre el estadounidense Frances Tiafoe y el canadiense Denis Shapovalov. En Shanghái también reaparecerá en el circuito Roger Federer que jugó pur última vez en la Laver Cup.