La 36ª Milla Delicias: Dos leyendas y un récord

Son dos leyendas del atletismo. Roberto García está retirado desde hace 12 años y pudo ser una estrella internacional, pero las lesiones le macharon como a su hermano Carlos. Roberto era un pura sangre del medio fondo largo. Llegó a ser olímpico en Atenas y cuarto en los 5.000 del Europeo de Munich del 2002. El otro legendario es Toni Abadía, uno de los líderes del fondo nacional. Disputó los Juegos de Río y colecciona los títulos nacionales de 5.000, 10.000 y cross. Para ambos esta noche será muy bonita. Han ganado cuatro veces en Delicias y Toni puede desempatar en Vía Universitas. Es el gran favorito como demostró hace una semana con su oro del Nacional.

Roberto y Toni nunca han sido especialistas de los 1.500 lisos, pero se adaptaban perfectamente a la distancia anglosajona de los 1.609 metros. Ambos se venían arriba con los ánimos del publico zaragozano. García recuerda su primer triunfo. Fue en el año 98. «El año anterior ganó mi hermano y yo fui el decimocuarto. Mi familia me dijo que no estaba mal y no me imaginaba que ganara el año siguiente. Mi triunfo no es algo que me sorprendiera y fui a por él. Esta prueba es un referente para los atletas de Zaragoza, había muchísimo ambiente y me hacia ilusión ganar», reconoce.

Las claves

Pese a ser una distancia corta, le venía muy bien al exolímpico. «Esta milla tiene una cierta cuesta y eso le pica a los mediofondistas, por lo que nos adaptamos muy bien los especialistas de 5.000. Además, salía súper enchufado. Venían a verme mi familia, gente del pueblo y la cabeza es un punto», indica García, que piensa que la clave para ganar es «la motivación y tirar de largo, cogiendo la última curva en cabeza», indica. Roberto tiene claro que Toni le batirá el récord. «¡Me lo vas a batir, cab...!, le decía hace tiempo a Toni. Estoy encantado de que me lo bata y no me va a pillar de sorpresa. Ahora es el turno de Mayo y Abadía para que superen los récords», apunta.

Para Toni la milla se creó «para generar espectáculo. Lo de menos es cómo quedemos. El año pasado estuvo en la milla Roberto y me dijo que sería bonito el día que le superara. Ya le batí el récord de Aragón de Roberto en 5.000 en Hengelo. El zaragozano transmite los valores del deporte limpio», dice Abadía, que recuerda su derrota ante Diego Ruiz en Delicias. «Le sentó muy mal la derrota por despistarse. Fue de foto finish y para mi ganó Roberto. Pero no coincidía la raya con el arco de meta». Roberto lo tiene claro. «Gané la carrera. Pero esto es una anécdota», explica.

García es ahora un hombre feliz con su vida familiar y su trabajo en Adidas. Tiene una niña de ocho meses. «Se llama Inés y se le ilumina la sonrisa», dice ilusionado. Hace 15 años que fue olímpico. Parece que no ha pasado el tiempo para el exatleta de Fuendejalón. Ahora practica bicicleta. «También hago carreras de trail y voy al gimnasio. Y he corrido cinco veces la Quebrantahuesos». Ambos lograron grandes triunfos en el 5.000. «Pero hay una diferencia. Toni corre muy bien el cross y yo no lo hacía. Yo era más de pista y no era tan fuerte como Toni. El es más versátil, como mi hermano», explica. Lo que más le gustaba de Roberto a Abadía era «su agresividad compitiendo. No habríamos salido Mayo y yo sin tener referentes como los García o Eliseo», concluye Abadía.