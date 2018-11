Dovizioso gana por eliminación en Valencia

Tremendo gran premio de despedida. Increíble jornada bajo la lluvia, a menudo, diluvio, que mantuvo a 97.200 espectadores en las gradas del coqueto trazado de Cheste (Valencia), donde el subcampeón del mundo, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), ha aprovechado la 23ª caída del heptacampeón Marc Márquez (Honda) para alcanzar su cuarta victoria de la temporada en un ‘mini gran premio’, ya que la primera carrera se interrumpió, a falta de 14 vueltas, cuando ‘Dovi’, el campeonísimo Valentino Rossi (Yamaha), que había llegado como un rayo, y el catalán Àlex Rins (Suzuki), que había protagonizado un inicio sensacional, peleaban por la victoria.

Reanudación vistosa

La reanudación, que contó con ocho pilotos menos (el fin de semana ha sido, por culpa de la lluvia, ha sido récord en caídas: 151), no tuvo color pues ‘Dovi’ ganó con comodidad mientras Rins sumaba un podio más y Rossi, que siguió en la pelea, acabó 13º después de caerse, de nuevo, como en Malasia, levantarse y cruzar la meta. Al igual que hizo, en su última carrera (gran premio nº 217), Dani Pedrosa (Honda), que se despidió con una discreta quinta plaza. Curiosamente, el ‘pequeño samurai’ se va a KTM, que celebró, con razón, el gran, el inmenso, el tremendo podio de Pol Espargaró, el primero de su carrera en MotoGP tras 86 carreras y cinco años en la categoría ‘reina’.

Triple corona para Repsol Honda

La lluvia, evidentemente, fue, como suelen decir los pilotos, una auténtica lotería en la que ‘il proffesore’ Dovizioso, un jabato como ‘Polyccio’, el ‘Doctor’ y un científico Rins supieron manejarse con maestría sobre una pista que era un auténtico espejo. Lástima que Maverick Viñales (Yamaha), que salía desde la ‘pole’, se cayese de forma peligrosa, entregando con ese cero la ‘triple corona’ (piloto, constructores y escuderias) al equipo Repsol Honda, integrado por Márquez y Dani Pedrosa.

Podio de Pol Espargaró

“Solo puedo decir que soy, sí, ahora sí, el hombre más feliz del mundo, no solo por mí, por el premio a tanto esfuerzo, sino por ver contenta, loca, a la familia de KTM, que tanto ha confiado en mí”, dijo Pol Espargaró, entre lágrimas a los pies del podio. “La verdad es que la última vuelta me ha parecido como si llevase un año entero encima de la moto sin parar, podía oir la Ducati de Pirro a mis espaldas y, la verdad, hasta he pensado que la cuarta plaza ya era una gran recompensa para nosotros, pero no, no, había que subir al podio y, al final, lo hemos logrado”.

Fin de semana de KTM

Tremendo fin de semana para la gran fábrica austriaca KTM, cuya aspiración sigue siendo, algún día, pelear habitualmente por el podio y la victoria en MotoGP. De momento, la firma austriaca, liderada técnicamente por Pit Beirer (“este podio de Pol es un sueño y, sobre todo, un motivo de energía para seguir intentando cumplir nuestros objetivos”), ha redondeado en Cheste (Valencia), el mejor fin de semana de su vida.

No solo logró el primero podio en la categoría ‘reina’ con el pequeño de los Espargaró, sino que triunfó, a lo bestia, con Miguel Oliveira en Moto2 y, sobre todo, ha protagonizado un auténtica bombazo con el turco Can Öncü, convirtiéndolo en el piloto más joven de la historia en ganar un GP, con 15 años y 115 días.

Clasificaciones

MotoGP: 1. Andrea Dovizioso (Ducati), 24 minutos 03.408 segundos; 2. Àlex Rins (Suzuki), a 2.780 segundos; 3. Pol Espargaró (KTM), a 7.406 segundos; 4. Emmanuele Pirro (Ducati), a 8.647 segundos y 5. Dani Pedrosa (Honda), a 13.351 segundos.

Mundial de MotoGP: 1. Marc Márquez (España), 321 puntos; 2. Andrea Dovizioso (Italia), 245 puntos; 3. Valentino Rossi (Italia), 198 puntos; 4. Maverick Viñales (España), 193 puntos y 5. Àlex Rins (España), 169.