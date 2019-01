El drama de Emiliano Sala

El avión que transportaba a Emiliano Sala, futbolista argentino de 28 años, desapareció del radar en el Canal de La Mancha la noche del lunes. Las autoridades francesas impulsaron la búsqueda urgente y confirmaron que efectivamente se trata de la aeronave que llevaba al delantero desde Nantes (Francia) hasta Cardiff (Gales). La búsqueda se suspendió en la tarde de ayer y se retomará hoy.

Sala había fichado por el Cardiff City recientemente por 20 millones de euros y se dirigía a la capital galesa para sumarse definitivamente al club. Antes quiso regresar a Francia para despedirse de sus excompañeros del Nantes. «Es una noticia terrible, no queda otra que esperar», dijo Pep Guardiola. «Yo estaba trabajando cuando me enteré de la noticia, no lo puedo creer. Estoy desesperado», aseguró Horacio Sala, el padre del futbolista, a C5N. «Ojalá lleguen buenas noticias. Para él, como para todos todos, era un gran paso su transferencia a Cardiff. Es un chico que siempre la luchó. Un chico de pueblo. No sé qué pudo haber pasado. Mi familia no sabía nada, yo les avisé. Emiliano viajaba de Nantes a Cardiff pero nadie me llamó para decirme nada. Ni de Francia ni de Gales».

Helicópteros y barcos rastrearon la presunta zona donde podría haber caído el avión. El último contacto que tuvo con una torre de control fue el lunes a las 20.30 sobre el Canal de La Mancha. El control aéreo de la Isla de Guernsey confirmó que el piloto pidió aterrizaje de emergencia a esa misma hora. Además, también explicaron que el delantero viajaba con una persona más.

John Fitzgerald, director de operaciones del Channel Airline Airsearch y encargado de comandar las búsquedas aéreas cuando ocurren accidentes en la zona del Canal de la Mancha, se mostró contundente. «Si realmente están en el agua, no hay oportunidades de encontrarlos con vida. Diría que no hay posibilidades. El otro día fui a nadar (al Canal de la Mancha) y resistí tres minutos. Hace mucho frío en estas aguas; una persona como mucho podría aguantar una hora».

El Nantes aplazó su partido de la Copa de Francia que debía disputar ante el Sannois Saint-Gratien. «Toda la familia del club reza para que Emiliano y los otros pasajeros del avión sean al fin encontrados con vida», indicó la entidad. «Es un luchador. No está todo acabado, puede estar en algún sitio», apuntó el presidente Waldemar Kita. El club convocó a los aficionados para colocar velas frente a una fuente en señal de esperanza. Sala nació hace 28 años en la provincia argentina de Santa Fe, aunque hizo toda su carrera en Francia, tras haberse unido al segundo equipo del Girondinis de Burdeos a los 20 años y dejar su país natal. Nunca jugó profesionalmente en Argentina y era la figura y goleador del Nantes: marcó 48 goles en 130 partidos.