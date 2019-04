Duelo entre aragoneses

Sería un final soñado para el XIII Maratón de Zaragoza. La lucha por el triunfo a la entrada en el casco viejo, en las calles de San Vicente de Paúl, Coso, Don Jaime, Manifestación, Alfonso y la llegada en la Plaza del Pilar entre Agustín Moreno, un turolense de Alloza y Alberto Puyuelo, el jacetano del Oroel. Ambos junto al letón Dimitriss Serjogins son los favoritos de la prueba que se celebra este domingo y que comienza a las ocho y media de la mañana. «Ahora mismo firmo esta situación en carrera. Disputar dos aragoneses el triunfo en el Maratón de Zaragoza sería muy bonito. Pero lo seguro es que no lo tendremos fácil», dice el oscense.

Puyuelo es un experimentado atleta de 32 años que debuta en la distancia. «La preparación ha sido más de medio maratón y en estas últimas semanas me he encontrado bien. Ahora a ver cómo me encuentro en la distancia. Estas últimas semanas he corrido el Medio Maratón y el cross”, indica Puyuelo. El domingo pasado disputó el Nacional de medio maratón en San Cugat. Pero se retiró en el kilómetro 16. «En el momento en el que vi que sufría más de la cuenta al tener un ampolla me paré. Pero estoy perfecto a día de hoy», indica el oscense.

En principio tanto Puyuelo como Moreno pueden rondar los 2.25. «El letón es el que más nivel tiene y es el favorito. Es mejor que nosotros. Creo que tiene 2.22 en maratón y es un nivel un poco superior al nuestro. Pero el maratón es una carrera diferente». Víctor Puyuelo puede tirar hasta el kilómetro 25. «El ritmo cada mil es de 3.25. No conozco el recorrido. Sube del kilómetro 10 al 20 y creo que será más o menos bueno para lo que es Zaragoza». Ya ha perdido la cuenta de los medio maratones que ha disputado. «Los he corrido muy bien. Tengo 2.06.58 de mejor marca y un montón en menos de 2.10». Le tiene respeto a la distancia es lo que es su bautismo de fuego. «He hecho un tirada de 34 kilómetros en Barbastro sin ir a tope. Los últimos 24 kilómetros fui a 3.35. Yo solo y sin beber. Solo tomé un gel. No se cómo responderé a partir de esa distancia. Aunque creo que me encontraré bien porque las sensaciones son buenas», reconoce Puyuelo.

Con 35 años, Agustín Moreno ya es un hombre experimentado. Ha disputado diez maratones y varios Maratón de Zaragoza. También ha corrido en Sevilla, donde hizo 2.32, Barcelona en 2.31 y su mejor marca hace algo más de un año en Nueva York donde hizo su marca personal de 2.30 corriendo 30 kilómetros solo. «Llego fuerte y sin problemas. Salía de una neumonía este invierno», afirma el ultrafondista del ADA Zuera.

Moreno tiene el objetivo claro de bajar de 2.25. «Creo que nos jugaremos el triunfo el letón, Puyuelo y yo. Yo me encuentro bien y el otro día hice diez miles a un ritmo de 2.57. Pero Zaragoza es una plaza complicada. No sé si será una carrera táctica o rápida. Dicen que el viento soplará a 25 por hora». Moreno no sabe que táctica seguirá. «No sé si seguiré a la liebre o me iré con el letón si se escapa. Si no hace aire igual me da ir solo. Es un maratón y al final la carrera pondrá a cada uno en su sitio. Como no se sepa gestionar al final la distancia eso se paga», afirma el maratoniano turolense.