Un duelo en familia

Alberto Marco no se puso nervioso en ningún momento durante la disputa de los Campeonatos de España de Lanzamientos Largos Máster que se celebraron el pasado fin de semana en Zuera. El zoitista era el gran favorito de la jabalina en la categoría de M50. Pero un rival se puso por delante en los dos primeros lanzamientos con 48,57. Alberto lo conocía muy bien. Era su hermano Antonio.

En el tercer tiro, Alberto dejó las cosas en su sitio y mandó el artefacto hasta los 51,10. Ya más relajado, después tiró el aparato hasta los 51,49, récord de los campeonatos. «Mi hermano siempre ha sido más competitivo y yo más técnico. Si hubiera ganado él no me hubiera causado ningún problema y no le daría más importancia, pero estaba confiado en mi estado de forma y esperaba pasar de los 50 metros», explica el lanzador de la Zoiti, que se llevó el título nacional y Antonio fue plata con 50,09. «Le chinché y se puso caliente la cosa, pero reaccionó. Tenía que ganar Alberto porque está muy fuerte».

Entre los dos hermanos nunca ha habido piques. Llevan 25 años lanzando jabalina. «Entrenamos juntos y no lo haríamos si hubiera mal rollo. Tengo asumido que Alberto es mejor que yo. Pero puede pasar que por mi mayor experiencia en la competición lo haga mejor que él», indica Antonio. Reconoce que su mayor virtud es «la constancia y me gusta la técnica. Hemos sido muy críticos sobre la técnica durante muchos años, nos hemos ido autocorrigiendo y hacemos espejo uno de otro. Nos viene bien para no dejarnos». Sobre su hermano destaca que «tiene pocos defectos y es un poco reservado, pero analiza todo muy bien», explica. Albero indica que Antonio es muy versátil, lo suyo es innato y se pone en forma enseguida. Yo soy más de mirar librillos», apunta.

Antonio tiene 52 años y Alberto 51 y se llevan 14 meses. Antonio lleva muchos años en el atletismo y Alberto vino del kárate. «Tenía diez años cuando me captó para el atletismo Arturo Cutillas en Silos. Fui velocista hasta los 29 años en Helios con Ángel Gavaldá como técnico», dice Antonio. Tras dejar el kárate, Alberto, estuvo un tiempo en el dique seco hasta que le convenció su hermano. «Fue cuando dejé la velocidad a los 29 años y me inicié en la jabalina y capté a Alberto. Nos asesoró Enrique Hernando y después no entrenamos solos», explica sobre su historia.

La motivación

Alberto mejoró muy pronto en la jabalina de 800 gramos y llegó a alcanzar 59,90 y su hermano se quedó en 56,30. Al desaparecer el Helios, ficharon por el Intec Zoiti. Fue hace trece años. «Nos ficharon para el equipo de veteranos y hemos cubierto las Ligas de Segunda y de Primera. Este año estamos en División de Honor y podremos competir junto a Jorge Franco, que es el titular». En la Zoiti están muy cómodos. «Es el mismo ambiente y la misma forma de pensar que en Helios. Sin embargo, Scorpio es muy diferente. Es, por ahora, el mejor club con diferencia y hay que respetar al rival», explica Antonio. Alberto dice que «en la Zoiti estamos como en casa y el ambiente es muy sano. Los artistas de todo son Berti y Castán. Ahora en División de Honor, si hago un sexto, mejor que un octavo».

Ambos siguen igual de motivados que en su juventud. «En el equipo de veteranos ves gente más mayor que tú, que tiene sus obligaciones. Se ponen las pilas, y cuando se lesionan, el compañero hace lo posible para que siga adelante. Y eso la gente joven lo ve y siempre hay un hueco para el nivel máster», dice Antonio. A nivel internacional han competido en un Europeo y un Mundial. Ambos trabajan como técnicos eléctricos. «Son labores penosas, con calor y esfuerzo físico, pero siempre sacamos tiempo para entrenar tres días», cierra.