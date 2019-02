Duelo entre maratonianos

Sol, fresco y ni una brizna de viento. Las condiciones eran espectaculares para disputar la XIII Carrera del Ebro. Esta prueba abría el calendario de citas de carácter popular de la capital aragonesa y en la que las principales muescas del calendario serán el Medio Maratón de Zaragoza, el Maratón de la capital aragonesa y, como colofón y antes que comience el verano, los 10K Caixabank.

Los 2.500 participantes que se desdoblaban en la trail de 30 kilómetros (558 corredores), la popular de 12 kilómetros (1.560 fondistas llegaron a la meta) y los andarines, se sintieron héroes por un día. Se juntaron para pasar una divertida mañana de domingo familiares y amigos en una actividad tan social como deportiva. Tras gozar y sufrir corriendo por el campo de maniobras de San Gregorio formando parte de una bella serpiente multicolor, con unas vistas espectaculares de Zaragoza, el Escarpe y la ribera del Ebro, los participantes departieron sobre sus hazañas y aventuras tras la prueba con otros corredores sobre el césped del estadio Corona de Aragón. Después muchos de ellos se fueron a pasear o a tomar el vermut.

No hubo incidentes, ni lesiones de importancia en esta prueba solidaria y la Brigada de Caballería I y UNESCO Aragón Deporte, los organizadores de la carrera, volvieron a lograr una matrícula de honor. Los militares se colocaron en los lugares estratégicos de los avituallamientos: la salida, la meta, recogiendo las mochilas de los corredores o custodiando el espectacular material militar que adornaba el recorrido de la espectacular estepa zaragozana.

Los más madrugadores fueron los corredores que disputaron la trail de 30 kilómetros. Un cañonazo dio la salida al más de medio millar de participantes a las nueve de la mañana. En teoría se planteaba un interesante duelo entre dos ilustres del maratón aragonés. Eran José Antonio Casajús, doble ganador del maratón de Zaragoza y récord de España M-50 con un crono de 2.25.16, y el turolense Agustín Moreno, que hace dos años terminó el maratón de Nueva York en 2.30.

Pero no hubo duelo en la prueba. Desde el primer mil se fue Moreno. «Estoy preparando el maratón de Zaragoza y he salido a mi ritmo probando a ver quién estaba fuerte», explicaba el corredor del Running Zaragoza. Moreno sufrió un poco desde el kilómetro 18. «Era un sube y baja, pero iba cómodo puesto que hacía una temperatura espectacular y no hacía aire. Es una zona super bonita para poder entrenar», explicaba.

Álvaro Arbeloa, el 15º

Casajús no pudo seguir al ganador. «La carrera se ha roto nada más salir y antes de la rotonda de Juslibol Moreno se fue», decía el atleta del Running. «Yo he ido con Najid hasta el kilómetro ocho. Después he dio 22 kilómetros solo». Casajús estaba contento por el segundo puesto. «Iba bien de fuerzas, pero a mi ritmo máximo. Estoy contento de mi carrera», explicaba.

Agustín Moreno llegó a meta con un crono de 1.50.10 y aventajó a su rival en 2.47. Tercero fue Rachid Najid con 1.56.05. En la categoría femenina ganó Laura Peña (2.19.40), seguida de Trinidad Romero (2.21.30) e Isabel Pérez, que acabó en 2.24.19. En la carrera popular, el Zenit Twinner La Mafia repitió el éxito del equipo júnior en el Nacional de cross y firmó un triplete. Primero llegó Acharf Sellak con 43.29, seguido de José Lizana y Sergio Serrano. En chicas Esther Fillat ganó con un crono de 56.08 a Leidy Jhoana Acevedo y a Verónica Quigungo. Como anécdota, el exfutbolista Álvaro Arbeloa, terminó en 15ª posición en la prueba grande.