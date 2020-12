Un duro golpe al kárate

Un paso atrás. Así ven dos de los karatecas aragoneses de vanguardia, Babacar Seck y Raquel Roy, la exclusión de su deporte en los Juegos Olímpicos del 2024. Su presencia en Tokio les había abierto puertas de patrocinio, ayudas y visibilidad que ahora temen que vuelvan a cerrarse. «Fue un mal día para nosotros porque no lo entendíamos, nos parece injusto. Encima sin debutar en Tokio, es una noticia muy triste para el mundo del karate», dice Babacar Seck. «Da rabia que antes de ver cómo va a ser los quiten, no nos han dado ni esa oportunidad», lamenta Raquel Roy.

Seck todavía puede pelear para estar en Tokio, pero para la zaragozana es un doble golpe. «Para los de Tokio no puedo ir porque la plaza ya está adjudicada, entonces yo soñaba con los de París que, además, me pillaban más mayor, en un momento idóneo por tener experiencia internacional. Soñaba con esos Juegos, era algo muy importante que tenía en mente como un objetivo a largo plazo. Ahora que los han quitado es un mazazo», señala. Se clasifica solo un kárateca por categoría y país.

Ambos temen las consecuencias de esta decisión porque la contraria, incluirlos en el programa de Tokio, tuvo un efecto muy positivo. «Antes de estar en los Juegos no tenía tanta repercusión mediática y ahora que lo estábamos consiguiendo nos dan la mala noticia y otra vez abajo. Nos han fastidiado mucho. No lo entendemos, no sabemos el por qué», dice Seck.

«Se nota mucho porque últimamente teníamos más visibilidad y ayudas tanto económicas como de gente interesada, atención mediática. Nos sentíamos un deporte más importante. Da rabia que ahora eso que habíamos conseguido desaparezca otra vez. Habíamos conseguido algo muy importante que te anima y te alegra, todo lo que no sea ir a más o mantenerlo vas para atrás y es un chasco», añade Raquel Roy.

Ambos coinciden también en lamentar que el COI no haya visto todavía cómo funciona el kárate en unos Juegos al haberse aplazado los de Tokio. «Es la cuna del kárate, va a ser un espectáculo, a ver si se arrepienten y hacen algo para cambiarlo y nos ponen en los del 2024», apunta Seck. «Creo que cuando vean cómo es la competición en Tokio quizá piensen o se arrepientan de esta decisión. Pero claro, ya pensar en un 2028 no gusta porque es muchísimo, no sabes cómo vas a llegar. Da rabia que antes de ver cómo va a ser los quiten, no nos han dado ni esa oportunidad», abunda Roy. Ambos siguen entrenando y peleando. Este fin de semana tienen la fase final de la Liga Nacional.