Dustin Johnson se consagra en Augusta

La imagen no pudo resultar más simbólica. Dustin Johnson recibió la chaqueta verde de ganador del Masters del campeón saliente, Tiger Woods. De un antiguo número uno al actual dominador del ránking mundial. Un relevo en toda regla.

La exhibición de Johnson en Augusta recordó a la mejor versión del Tigre y consagró al jugador estadounidense de 36 años en uno de los escenarios de leyenda. Johnson se impuso con 268 golpes, 20 bajo par, superando el récord histórico del torneo que compartían Tiger Woods (1997) y Jordan Spieth (2015) con 18 bajo par y fijó la diferencia más amplia desde el triungo del 2017 de Tiger.

Dustin Johnson is the first player in Masters history to reach 20 under par. #themasters pic.twitter.com/6X48I5q1xs