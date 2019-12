El Ebro saca un punto que le permite respirar

Duro desplazamiento para el Club Deportivo Ebro al campo del Lleida, uno de los equipos llamados a estar peleando por el ascenso a Segunda División en las últimas fechas. Un encuentro muy igualado en el que ambos equipos pudieron adelantarse en el marcador pero reinó el resultado de las tablas.

Comenzaba el Ebro metido en el partido defendiendo la porteria de Loscos con dos faltas peligrosas y un chut de chilena de González que a punto estuvo de adelantar al Lleida. El equipo arlequinado esperaba atrás, mientras que los catalanes llevaban la iniciativa del juego y la posesión. En los minutos finales, el Ebro consiguió liberarse con dos llegadas de García y Juampa pero el marcador no se movió hasta el descanso.

En la segunda parte, la tónica parecía ser la misma que en el inicio y Loscos salvó a los suyos. El Lleida dió entrada a Cano en el partido para volcarse al ataque y estuvo cerca de salirle bien si el árbitro no llega a anular el tanto de los ilerdenses por fuera de juego. Entraron Emaná y Liam para sujetar al equipo y el marcador no se movió más. Un punto ante uno de los mejores equipos de la categoría que le sirve al Ebro para estar fuera del descenso pero que no solventa las urgencias por volver a ganar.

Lleida: Pau, Miguel, Oriol, Marc, Díez, Fernández, González, Simic, Molinero, León (Cano, m.62), Joanet (Serediuc, m.79).

Ebro: Loscos, Barreda, Espín, Aguza, Garrido, García, González (Liam, m.82), De Mesa (Emaná, m.82), Rubio, Juampa, Andrés.

Árbitro: García Arriola, Gomez Landazabal, Cano López (Comité Vasco).

Tarjetas: Por los locales amonestó a León, Luso y Ruíz. Por los visitantes amarillas para Aguza y Barreda.

Campo: Camp d´Esports de Lleida.