«El objetivo era lograr lo que nunca se había conseguido antes»

Frenar en seco a las mejores delanteras del mundo ha sido la labor principal de Mapi León (Zaragoza, 13-1-1995) durante el Mundial de Francia. La actual campeona del mundo, Estados Unidos, necesitó de dos penaltis rigurosos para eliminar a las chicas de Jorge Vilda. «Da mucha pena y rabia. Al final haces un buen partido e incluso eres superior y es una pena que te eliminen por dos penaltis», comentó la central zaragozana. A pesar de la eliminación, España compitió de tú a tú ante quizás la mejor selección del mundo del ránking FIFA. «Estoy orgullosa del papel que se hizo. Les plantamos cara y todas nos dejamos todo sobre el césped. Estados Unidos nos saca años de profesionalización y esa es la realidad. Hemos conseguido algo muy complicado», analizó la zaragozana acerca del nivel mostrado por España ante el combinado americano.

Mapi León ya había estado en la Eurocopa del 2017 pero no fue hasta Francia cuando la aragonesa se estrenó en un Campeonato del Mundo. «Era algo que me hacía mucha ilusión porque había formado parte de la Euro pero me quedaba jugar un Mundial. Y después logramos hacer historia, pues hace que sienta una sensación que no se puede definir porque solamente la puedes sentir», destacó Mapi acerca de los sentimientos que ha sentido durante el Mundial.

Junto a la selección española, la central aragonesa del FC Barcelona ha entrado en la historia del fútbol femenino español al conseguir por primera vez una victoria en un Mundial y conseguir el billete para los octavos de final. «El objetivo que teníamos era lograr lo que nunca se había conseguido que era ganar un partido. Después nos fuimos poniendo retos a corto plazo en cada partido hasta que nos adjudicamos el billete para octavos». Dejando a un lado los buenos resultados obtenidos, Mapi, que ha jugado todos los minutos en el Mundial formando pareja en el eje de la zaga con Irene Paredes, se queda con la entrega por parte de todas las jugadoras. «Hemos dado el máximo que tenemos. Te puede salir mejor o peor pero lo importante es siempre la actitud», subrayó León. Una selección española que todavía puede seguir creciendo si se nutre de la gran camada de jóvenes que viene pisando fuerte desde abajo. «Capacidad tienen y si pueden mantener el nivel se podrán hacer grandes cosas», destacó.

A pesar de su juventud, la central canterana del Zaragoza CFF tiene un currículum envidiable que quiere seguir todavía aumentando en el futuro. «Me gustaría mucho vivir unos Juegos Olímpicos. Es algo que no he vivido y espero conseguir hacerlo. Además, me encantaría ganar una Liga con el Barça que es algo que todavía no he conseguido. Todo depende de mi trabajo y espero ser cada día mejor futbolista», reconoció Mapi, que pudo ganar una Champions League con el Barça pero cayó en la final ante el Olympique de Lyon. ­

seguir creciendo// La repercusión nacional que ha tenido el recorrido de España en la Copa del Mundo puede servir como «punto de inflexión» en el fútbol femenino según la defensa. «A raíz de aquí creo que hay mucha gente que no nos conocía que ya nos conoce y seguramente les habremos enganchado. Vamos a ser mucho más seguidas ahora y eso es muy positivo», destacó la aragonesa. Sin embargo, este boom que está teniendo el fútbol femenino todavía le deja a una larga distancia del masculino. «Todavía queda mucho. Nosotras vamos a trabajar para la igualdad pasito a pasito. Al final el fútbol masculino genera mucho y por ahora no podemos compararnos con ellos. Tenemos que seguir luchando porque se nos valore igual que a ellos».

El primer paso para este intento de igualdad lo dio esta semana la Federación Española de Fútbol, que anunció que iba a destinar 20 millones de euros para el crecimiento del fútbol femenino y que los partidos de la Liga Iberdrola serán retransmitidos por televisión. «Es un avance muy importante, la gente nos puede ver y también nuestra familia que es la más interesada porque antes era imposible. Sin vernos la gente es imposible que nos conozca, que pueda opinar de cómo jugamos y así opinar de si les gustamos o no», explicó Mapi acerca de los avances de la próxima temporada. Como jugadora del Barcelona, Mapi podrá disputar en el futuro el primer clásico de la historia de la Liga Iberdrola después de la llegada del Real Madrid a la élite del fútbol femenino español tras la adquisición del CD Tacón. «Para el fútbol femenino va a ser muy positivo. A nivel de imagen que haya clásicos, derbis y que haya un Real Madrid femenino que compita por el título va a hacer que esto siga creciendo», concluyó la aragonesa.