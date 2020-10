"El San Juan está bloqueado por impagos y no tiene rumbo"

Una plantilla preparada para jugar y con esperanzas para esta temporada. Esto es lo que parecía el San Juan en la pretemporada. Un equipo que se preparaba bajo la tutela de Enrique Benedí, que dio la cara por sus jugadores hasta que vio que este barco no llegaba a ningún puerto. De hecho, el técnico en ningún momento formalizó un acuerdo con el club, ni él ni prácticamente ningún jugador del nuevo plantel que tenía pensado competir en Tercera División.

Solo Dani Cáceres, que procedía del Atlético de Madrid; Dani Quesada, que formó parte del División de Honor Juvenil del Real Zaragoza en la temporada 2018-19; Rafa Hidalgo, para la portería; y Álvaro Maldonado, procedente del Logroñés, habían firmado con el club. Sin embargo, ninguno de estos aparecía en las fichas de la Federación Aragonesa de Fútbol porque, como explica Benedí, «el club está bloqueado federativamente por impagos y no puede hacer altas ni bajas».

«Conseguimos hacer una plantilla bastante competitiva, pero a lo largo de estos días no se había visto ningún movimiento por parte del club», asegura el técnico. De este modo, después de ver incumplidas las promesas que le hicieron al llegar, Benedí confiesa que el club «no tiene rumbo, no hay junta directiva, sigue apareciendo Casasnovas como presidente pero él ya no se hace cargo en absoluto del equipo». Sin nadie a la cabeza que el pasado fin de semana avisase al CD Teruel o a la Federación de que no iban a poder disputar su primer partido, aunque era un secreto a voces.

Este viernes sería el último día para que el San Juan presentase las fichas ante la Federación, poniéndose al día primero con sus deudas, aunque ahora es probable que tengan más tiempo si la competición se aplaza por la situación sanitaria. El partido contra el Teruel ya se les dio por perdido y, esta vez, tendría que aparecer una cara nueva que corriese con los gastos. Una persona, cuyo nombre Benedí no desveló, merodeó por el club con intenciones aparentes de adquirirlo. Pero fue una falsa alarma.

Casasnovas seguía figurando como presidente y, la semana pasada antes de que llegase el partido, plantilla y entrenador decidieron desvincularse por completo. «Tuve dificultades para encontrar jugadores porque la imagen del San Juan estaba deteriorada, pero estábamos preparados para competir, es una lástima porque algunos jugadores rechazaron ofertas por venir aquí», confiesa el técnico. Uno de los jugadores afirma que «el club el año pasado empezó con retrasos e impagos desde el primer mes», desde mediados de noviembre la mayoría de la plantilla no cobró nada y posteriormente «hicieron un ERTE».

"En mayo nos dio la baja y no hemos podido cobrar ni siquiera el paro», asevera el jugador. Además, explica que el club tampoco pagó los alquileres de los pisos que ofrecieron a los jugadores de fuera. La alcaldesa de San Juan está haciendo esfuerzos para que el equipo pueda volver a competir, encontrar un inversor que facilite la situación. De hecho, el jugador asegura que está «agradecido» con ella, porque «ha sido la única que ha dado alguna explicación, nadie más ha dado la cara».

A pesar de que jugadores y técnico pusieron todo su empeño, la directiva parecía confiar en que la competición no se disputaría a causa del coronavirus, una factor que podía darles más tiempo para conseguir el dinero que les faltaba y salvar al equipo. Sin embargo, el momento de debut llegó y con él se destapó la verdadera situación, aunque ahora, el covid-19 vuelve a darles tregua.