En la élite, sin techo

Un pequeño paso para el hombre pero un gran salto para la humanidad. Relativizando esta cita de Neil Armstrong, llevándola al ámbito del deporte español y cambiando el género al femenino encontramos a la primera pareja de mujeres que pitarán un encuentro en la Liga Asobal de balonmano. Figuras como Cristina Fernández, Nandi Espino y Agatha García ya lo habían conseguido, aunque todas ellas acompañadas por hombres.

Lorena García y Tania Rodríguez han roto uno de los techos de cristal del deporte femenino y el próximo 15 de diciembre arbitrarán el encuentro entre el Barça y el Bada Huesca en el Palau Blaugrana. La noticia llega diez temporadas después de que con 18 años la aragonesa Lorena García comenzase con el silbato para conocer en profundidad su deporte, por lo que la recibieron, ella y su compañera, como «una gran sorpresa», pero para la que llevaban preparándose «muchísimo tiempo».

Este hecho supone, como explica Lorena García, «un avance en la historia del balonmano y del deporte femenino» y, por supuesto, ella y Rodríguez están «muy orgullosas y agradecidas de poder formar parte de él». En lo personal, para ellas es «la recompensa a mucho trabajo», recuerda García. Su buen hacer como árbitra en División de Honor femenina y División de Honor Plata masculina han llevado a la zaragozana, pionera de la comunidad en el arbitraje nacional e internacional, a dar este salto a la máxima categoría masculina.

A pesar de que no muchas más han conseguido esta hazaña, y recordamos que ninguna acompañada de otra mujer como pareja arbitral, Lorena García asegura que se ha sentido siempre «muy apoyada desde la Federación Española y muy respetada tanto por los jugadores como por los entrenadores de todos los equipos». Aunque no olvida que no olvida que en alguna ocasión también ha sufrido «algún comentario discriminatorio desde el público».

No por esto último se ha achicado. De hecho, García confiesa que, aunque todavía no sabe si en su debut en la Liga Asobal habrá público, prefiere «que haya gente en las gradas, es la esencia del balonmano». «Nos hace concentrarnos muchísimo más en el partido, nos gusta arbitrar con presión, es parte de los ítems que llevamos trabajando durante años», habla por ella y por su compañera.

La presión. Un factor que espera que no falte en el Palau Blaugrana el 15 de diciembre a pesar de que el cuadro oscense se mide a uno de los imbatibles de la categoría. «El Bada Huesca está haciendo una temporada espectacular, el Barça es el campeón absoluto de cualquier competición que juegue», relata la aragonesa y añade que es consciente de que «el Bada va a plantar cara» y ellas van a tener «mucho trabajo por delante durante todo el partido». Al ser una novedad, el duelo estará en el foco de todos los árbitros y árbitras de balonmano esa jornada. García quiere «disfrutar» durante el encuentro y espera que los nervios no les jueguen «una mala pasada».

Para que estos acontecimientos no sean noticia trabaja la Federación Española de Balonmano. Desde el proyecto Árbitro Mujer, encabezado por Fuensanta Muñoz, trabajan para que cada vez sea más accesible para las mujeres llegar a la élite del arbitraje en esta disciplina. También Lorena García se ha comprometido con la causa y entre su trabajo y la dirección de partidos saca tiempo para participar en una iniciativa del Gobierno de Aragón. Ella y otras nueve deportistas de la comunidad ofrecen ponencias de forma online en los colegios. Todo para hacer progresar al deporte femenino.