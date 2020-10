Los equipos catalanes paran la Liga por los test

La conferencia C de la Liga EBA, en la que militan cinco equipos aragoneses, se encuentra paralizada después de que los clubs catalanes se hayan plantado. El motivo, el pago de los test PCR, que estiman en un gasto de 5.000 euros al año y para el que piden una ayuda a la Federación Española. «Es algo inasumible porque, además, si se ayuda a un grupo o a una categoría habría que hacerlo con todas», explica Chemi Sierra, presidente de la aragonesa y vicepresidente de la española. El próximo miércoles los clubs deben tomar una decisión definitiva.

En el protocolo de regreso de la FEB se establece que todas las categorías nacionales deben someterse a test PCR antes de cada partido. Existe la posibilidad de no hacerlo, pero solo si se decide por unanimidad en cada grupo, algo que no sucede en la conferencia C. «Los cinco clubs aragoneses, y con ellos la federación, así como los baleares, quieren que se hagan los test, así que se harán», explica Sierra, que cifra en unos 2.000 euros el coste total durante la temporada, siempre que se hagan hasta el final y con los precios actuales. La diferencia con los 5.000 euros a los que aluden los catalanes están en los gastos médicos derivados de la obligación de contar con un médico o ATS responsable.

Por ese motivo ya se aplazó la primera jornada y, este jueves, se decidió posponer también las dos siguientes. Un problema que solo ha sucedido en la EBA, puesto que en otras categorías se está jugando con los preceptivos test. En las categorías regionales no son obligatorios pero los equipos pueden jugar con mascarilla si quieren. No obstante, con las nuevas restricciones solo van a disputarse categorías nacionales.