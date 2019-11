Escuela de campeones

No hay nada parecido en toda España a los programas de esquí estudio que hace años crearon los clubs aragoneses. Por esta iniciativa los niños entre 12 y 15 años de la categoría U14 y U16 pueden volcarse con el esquí de competición con entrenamientos por las mañanas y por las tardes estudian en régimen de internado. Jaca es el centro neurálgico. Los niños se preparan en las estaciones de Candanchú, Astún, Panticosa y Formigal y por las tardes estudian en el colegio de Escolapios. Una vez que terminan la intensa jornada viven en la residencia del colegio. «Somos pioneros porque en otras partes de España no existe este programa. En Cataluña los horarios de estudios no están adaptados al esquí», dice Leyre Morlans, la entrenadora de Mayencos junto a Marta Sarasa.

Este año cuentan con esquí estudio los clubs de Panticosa, Formigal y Candanchú y en Astún el Ski-Va, el FESBA, el Ski Club Navarra, Mayencos, Integral y el Noroeste de Madrid. Hay un total de ochenta niños. «Creo que somos el esquí estudio más barato. Nuestra cuota es de 2.000 euros en la temporada. Incluyen los entrenamientos, transporte, la residencia va aparte y el tema académico es gratis», dice Leyre Morlans.

Comenzarán el 7 de enero con el segundo trimestre. Los niños tienen en la residencia dos tutores. Los entrenadores los recogen en la residencia a las ocho de la mañana para ir a las pistas. «A la una y media los dejamos en Escolapios. Tras la comida los niños van a clase desde las tres y media hasta las seis con cuatro clases de 50 minutos. Después tienen sus dos horas de estudio con los tutores, una hora libre que la suelen utilizar para rascar los esquís. Después cenan y a dormir». Los chavales de Mayencos tienen el material en la sede del club.

Mayencos cuenta este año en esquí estudio con doce niños y los fines de semana seis y realizan 94 días de esquí. También tienen siete alevines y 18 infantiles. «Nosotros no tenemos un grupo U18 FIS y los chicos entran al Centro de Tecnificación. Aquí están Ander Mintegui, Sara Muro, Andrés García, Ibón Mintegui, Iraia Sagredo, que han salido de Mayencos», dice.

Los niños pueden compatibilizar perfectamente los estudios con el deporte. «Normalmente no bajan el rendimiento académico. Son tres meses que aguantan perfectamente. Si llegan cansados, les damos algún día de descanso. A estas edades priorizan el estudio, pero en Escolapios son muy flexibles en los horarios puesto que faltamos muchos días por carreras a las que viajamos. El año pasado fuimos una semana a Boí, Sierra Nevada y La Molina», dice.

Tan solo dos de los 18 chicos y chicas del esquí estudio de Mayencos son de Aragón. Una es la jacetana Belén Albertín y otra, Macarena Sauras, de Zaragoza. El resto son vascos o navarros. «Es un deporte muy caro y cada año más. Aunque el precio por hora sale cuatro euros, pero es un montón de tiempo. Creo que no se debe becar a esta gente porque solo quieren ser esquiadores un 5%. No se apuntan más aragoneses por el tema económico. Son 2.000 euros, más forfait, material, alojamiento... Las familias tienen que tener un poder adquisitivo muy alto y eso no lo vemos en Aragón», confiesa la técnica panticuta.