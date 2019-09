España derrota a Irán pero no despeja las dudas

Hasta que Claver no elevó el 70-65 en el marcador a falta de 55 segundos no pudo dar por ganado España el partido ante Irán, el último del grupo. Carente de tensión, el duelo no sirvió para disipar las dudas que está generando el equipo de Sergio Scariolo con su irregularidad. Buenos minutos de inspiración y juego fluido se suceden con desconexiones que, como en el cierre de la primera fase, alimentaron las opciones de un débil rival. Italia mañana, y Serbia, el domingo, obligarán a la selección a permanecer enchufada en todo momento. Puerto Rico se clasificó segunda tras vencer a Túnez (67-64).

Un triplazo de Marc Gasol puso el colofón (73-65) a un mal inicio que había empezado, precisamente, con un tiro de tres fallado por el pívot. España no acertó en las cinco primeras posesiones. Una cierta indolencia en ataque y una defensa mala permitieron a Irán ir siempre por delante. Los asiáticos rayaron la perfección: 5 de 5 inicial en tiros.

La inspiración de Rudy, que se torció el tobillo, brindó las pequeñas y breves ventajas en el marcador a España. La de Claver, con ocho puntos consecutivos recién alumbrado el segundo tiempo, sellaron la máxima diferencia. Con el 52-43 pudo suponerse la claudicación de Irán. Pero no fue así, en absoluto. Hubo reacción para un 52-53 a su favor.

Irán se estiró un poquito más (57-62) en el último cuarto pero quienes habían comenzado tan mal arreglaron el desaguisado. Gasol, Claver, Rubio y Juancho evitaron que el problema fuera más allá que la necesidad de que España se dé cuenta de que ha empezado todo un Mundial.