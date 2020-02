España inicia en Rumanía el camino hacia el Eurobasket 2021

Seis meses después de conquistar el título de campeón del mundo, España volverá a la escena internacional enfrentándose este jueves en Cluj-Napoca a Rumanía (17.00 horas, Cuatro) y el domingo a Polonia en Zaragoza (18.00 horas). Lo hará con un grupo muy rejuvenecido y repleto de novedades. La presencia de Xavi Rabaseda y Javi Beirán, ambos del Gran Canaria, es el nexo de unión respecto al equipo mundialista, ya que el conflicto con la Euroliga sigue latente y los jugadores que integran estos equipos no están a disposición de Sergio Scariolo.

Lejos de solucionarse, el enfrentamiento por las ventanas de la FIBA parece enquistado. Así, la selección jugará esta semana dos encuentros mientras la Euroliga mantiene su calendario. Este jueves el Madrid jugará en la cancha del Fenerbahçe, el Baskonia recibe al Zalgiris y mañana será el turno del Barça en la pista del Panathinaikos y del Valencia, en casa, frente al Maccabi.

Obligado por esas circunstancias, Scariolo ha apostado por la nueva hornada de talento del baloncesto español, con la que ha estado trabajando esta semana en la concentración de Guadalajara, después de acudir a la fase final de Copa y Berlín para la entrega de los premios Laureus. Rubén Guerrero (Unicaja), Osas Ehigitor (Montakit Fuenlabrada) y Tyson Pérez (Morabanc Andorra) son las principales novedades en la lista del seleccionador, en la que aparecen nombres que deben ser referencia de futuro como Carlos Alocén (Casademont Zaragoza), Darío Brizuela (Unicaja), Santi Yusta (Tenerife) o Jonathan Barreiro (Casademont Zaragoza).

Bassas por Díaz

Las lesiones de Alberto Díaz y Jaime Fernández (Unicaja) han complicado en las últimas horas la preparación de la selección, que ha tenido que incluir de urgencia a Ferran Bassas, del San Pablo Burgos, para no dejar coja la posición de base. Hemos tenido este contratiempo. Esperamos que Ferran nos eche una mano. Es una alarma roja en estos puestos porque tenemos exteriores de corte más físico, pero en el puesto de uno y dos vamos justos. Competiremos con lo que hay, explica Scariolo, que tiene a Alocén y San Miguel para ese puesto.

España integra con Israel, Polonia y Rumanía el grupo A de clasificación para el Eurobasket. 32 selecciones buscarán su billete divididas en 8 grupos de cuatro. Se clasifican los tres primeros a excepción de los grupos B, C, E y G donde están Alemania, República Checa, Georgia e Italia, en los que pasarán las dos primeras y estas cuatro por su condición de anfitriones. El Eurobasket 2021 se jugarán en la fase de grupos en Colonia (Alemania), Praga (República Checa), Tiflis (Georgia) y Milán (Italia) y su fase final en Berlín.

