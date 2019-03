España llega como cabeza de serie al sorteo del Mundial de China

La selección española de baloncesto conocerá este sábado a sus primeros rivales en la Copa del Mundo de China 2019 en el sorteo de grupos que se celebrará en la ciudad de Shenzhen, al que asistirá el presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa, y en el que el equipo de Sergio Scariolo partirá como el segundo cabeza de serie por el ránking FIBA.

El evento, que tendrá lugar en en el Shenzhen Bay Arena, contará la presencia de los exjugadores de la NBA Kobe Bryant y Yao Ming y también del cantante y compositor estadounidense Jason Derulo, que ejercerán como maestros de ceremonias en el sorteo de un torneo en el, por primera vez en la historia, participarán 32 selecciones.

3️⃣2️⃣ Countries 🎙️ @KobeBryant & @JasonDerulo 🎤 📺 Live on @FIBAWC , https://t.co/0N9SPtfvlJ , & https://t.co/57jWf2u2Co 📆 Saturday, March 16 ⌚️ 19:00 (Local time, GMT+8) 📍 Shenzhen, China 🔮 #FIBAWC Draw 🔗 more info on https://t.co/c1G3hYL9GW pic.twitter.com/RUygLZTSgN

Además de a sus tres primeros rivales, la selección española sabrá asimismo si jugará la primera fase del campeonato en la ciudad de Shenzhen o en la de Guangzhou (Cantón), ya que China por su condición de anfitriona y Estados Unidos, vigente campeón, han sido previamente asignados a Pekín y Shanghai respectivamente.

Here are the 🎱 pots! Find out the final groups tomorrow during the #FIBAWC draw!



🔍 For the complete draw procedures: https://t.co/UHfgfZI2x1 pic.twitter.com/rI1MWpYmRq