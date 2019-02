Espejo lidera a Aragón en el Nacional indoor

Cristina Espejo encabeza un elenco de atletas jóvenes que van a competir este fin de semana en los Campeonatos de España indoor de Antequera. Junto a la montisonense tienen todas las bazas a su favor para maravillar al público madrileño los velocistas Laura Pintiel, Dani Ambros, Bianca Acosta y Lorena Arnedillo y los ochocentistas César Larrosa e Iván Manceñido.

Espejo ha vivido mil batallas en el cross y en el tartán y ahora le llega la primera gran oportunidad para llevarse un título absoluto. Pero la pupila de José Enrique Villacorta tiene un dilema. El viernes pasado se quedó a 31 centésimas de la mínima del Europeo en el 3.000. Su gran rival es Celia Antón, que tiene asegurada su presencia en Glasgow. Si Espejo sale tirando puede quemar todas su naves y perder la opción al oro. Si guarda fuerzas se despediría del Europeo, pero tendría fuerzas para lograr su primer título nacional absoluto.

A pocas horas de la carrera que se celebra esta tarde a las 20.55 horas, Espejo es un mar de dudas. «Ir a por la mínima en una prueba tan larga es arriesgado y complicado. No habrá liebres y tengo que sopesar muy bien lo que hago porque la primera del 1.500 y el 3.000 irán al relevo mixto del Mundial». La oscense cree que si la carrera es lenta «me beneficia. Soy rápida y los campeonatos los he ganado en el esprint final. Pero Celia es un portento y es un hueso muy duro de roer», dice.

Lo que tiene claro es que no lo decidirá «hasta el calentamiento y vea cómo tengo las piernas. Antón me dejará mover las cartas que yo quiera y en una carrera lenta me preocupa mi compañera de entrenamiento Blanca Fernández. No sé si firmaría la mínima Europea u el oro. Solo me queda hablar con la almohada», reconoce la fondista oscense.

El grupo de aragoneses lo componen 19 atletas. Nueve pertenecen al Alcampo Scorpio (también compiten 12 de fuera de Aragón), cuatro del Intec Zoiti, dos del Hinaco Monzón, dos del Playas Castellón y uno del Fraga y del CAPEX. Las miradas se centran en dos prodigios. Son la montisonense Laura Pintiel y la zaragozana Salma Paralluelo. Esta debuta en un Nacional absoluto disputando con tan solo 15 años una distancia tan dura como los 400 lisos, donde quiere ser finalista.

Pintiel se quedó el domingo en Madrid a una centésima del récord nacional juvenil del 60 lisos (7.54) y sueña hoy con alcanzar la gran final con 16 años. Dani Ambros espera estar cerca de los metales en los 60 lisos y en los 800 lisos César Larrosa e Iván Manceñido tienen como primer objetivo llegar a la final de los exigentes 800 lisos. Y Bianca Acosta aspira a todo en 200. Completan el plantel Fernando Gil en el 3.000, Jorge Bibián, Jaime Cardiel y Miguel Ángel Ramo en vallas, Elena Daniel en 60, Elisa Cortés y Teresa Santolaria en 200, Nieves Mayo en 400, Isabel Macías y Erika Torner en 1.500 y Alicia Raso en salto con pértiga.