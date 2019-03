Esperanza aragonesa

Cáceres albergará hoy por tercera vez la gran cita invernal del atletismo español. Es el Campeonato de España de cross individual. Dentro de las limitadas posibilidades aragonesas destaca con luz propia la presencia de la montisonense Cristina Espejo, reciente campeona de España de 3.000 e internacional en los Europeos bajo techo.

La altoaragonesa pasará de correr cuatro tresmiles bajo techo este invierno a disputar de tacada diez kilómetros en una carrera cuyo triunfo está cantado. Ganará salvo sorpresa Trihas Gebre. El resto está muy abierto. «Estoy en pico de forma, pero después de tantas emociones estoy de bajón. Cuesta mucho entrenar y esta semana ha sido de relax. Tengo una buena base y por arriba voy bien. Puedo rendir más en un 10K que en 1.500 metros», dice la oscense.

La cabeza de carrera pensará en la seis plazas del Mundial de cross. «Será una carrera distinta. Habrá sorpresas y será un Nacional duro. No sabría decir quienes estarán tras Gebre». La prueba es incierta para Espejo. «No sé lo que haré. Llevo arrastrando una molestia en el glúteo desde antes de Glasgow y la prueba será en función de mis dolores». El año pasado fue la decimotercera en Mérida. «Firmo un décimo puesto. No soy favorita y puedo jugar con el factor sorpresa». Con la baja de Raquel Miró el equipo femenino lo completan Alicia Pérez, Sonia Arruti, Andrea Barranco, Shirley Kap y Beatriz Martínez.

Esta es una de las pruebas de más valor del atletismo español. Se enfrentan desde los ochocentistas hasta los maratonianos. Forman parte de su historial atletas de leyenda como Francisco Aritmendi, Mariano Haro, Carmen Valero, Ana Isabel Alonso, Julia Vaquero, José Luis González, Antonio Prieto, Martín Fiz o Juan Carlos de la Ossa. Solo lo han ganado dos aragoneses, Luisa Larraga y Toni Abadía.

La selección aragonesa masculina acude bajo mínimos. Con su mejor equipo, con Toni Abadía, Carlos Mayo, Said Aitaddi, Alberto Sábado, los Puyuelo, Eliseo Martín, Fernando Gil y Armando García estarían cerca del oro. Pero ha sucedido lo nunca visto. No va ninguno de ellos. Las lesiones, la elección de otras pruebas o la no selección por la territorial de Aitaddi por criterios de elegibilidad han dejado al equipo bajo mínimos.

El líder, que será Juan Carlos Dutrey, se llevó una sorpresa cuando se entero del equipo que se desplazaba. «¡Vaya espantada! Hay atletas que van a Cáceres que no conozco», indicaba el atleta del Intec Zoiti. Junto a Dutrey los hombres fuertes serán Jesús Olmos y Mourad Marofit. Completan el equipo Luis Agustín, Fernando Esperanza, el seleccionador, Juan Luis González, Agustín Moreno, Edwart Ríos y Pablo Salaverría.