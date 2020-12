Esquiar a pesar de todo

Volver. A sentir deslizar la nieve bajo los pies y el sudor frío de la competición. Volver. Pese a todo, a nueve meses sin carreras, sin concentraciones, casi sin entrenar. Volver. Para cruzar la península bajo la lluvia, vivir en una burbuja, sin estar todos, contra la incertidumbre. Para disfrutar y sentirse vivos. Volver a calzarse los esquís, representar a Aragón y lograr cinco medallas en la primera prueba de la Copa de España de skimo en Sierra Nevada.

Tignes tuvo que esperar. Allí, en los Alpes franceses, sobre el glaciar Grande Motte, se esquía todo el año. Por eso siempre se realiza allí una concentración el equipo de Aragón. «Esta vez no pudo ser, lógicamente», recuerda Carlos Marco, seleccionador aragonés de esquí de montaña. El breve paréntesis de las nevadas y los contagios en septiembre, y la pasada semana, permitieron palpar la nieve. Solo eso.

Teruel, Zaragoza, Jaca, Benasque. Incluso Madrid y Córdoba. Los lugares de residencia de los deportistas no apoyaron poder juntarse desde que, una semana antes del confinamiento, se cancelaron las competiciones en marzo. Mucho roller ski y correr ante la incertidumbre de saber cuando volver. «No sabíamos ni si se iba a celebrar esta primera prueba. Cuando se abrió la inscripción era cuando normalmente se cerraba, y con el puente de por medio. Hasta que no empezaba la carrera estábamos inquietos», dice Marco.

El susto

Y es que la semana ya llegó con contratiempos. De los cinco esquiadores que bajaban a Granada, perdieron a dos a última hora. Luis Royo se lesionó pocos días antes y luego pasó lo de Claudia Valero, que iba con opción de victoria. Ella vive en Madrid y cuando iban a buscarla les llama para decirles que ha dado unas décimas de fiebre y tiene que pasar una PCR. «Luego dio negativo», cabecea Marco. Desde Córdoba llegaba el canfranero Raúl Criado, afamado trailer, que hizo un meritorio octavo en cronoescalada. «Si las distancias con los internacionales, porque España es potencia a nivel mundial, ya se notan, en esta cita se agrandaron. Normal. El equipo nacional llevaba dos semanas de concentración en el CAR de Sierra Nevada», resalta Carlos Marco.

Ocho horas de coche para llegar con los permisos en regla pero sin controles. La estación cerrada y todos los participantes, más de 200, ocuparon dos hoteles, en los que se movían en burbuja, entrando por turnos a las comidas y siempre con mascarilla. «Entraba dentro del equipamiento obligatorio para acceder a las pruebas. Solo se la quitaban al competir», insiste Marco. El turolense Jorge Catalán logró dos platas en Veteranos A y el sobrarbense Óscar Díez, que fue como independiente, obtuvo doble oro en Veteranos C.

Porque hubo dos competiciones. El domingo fue la cronoescalada y, el sábado, el sprint, que será olímpico. «Es una prueba muy vistosa, en circuito cerrado, donde hay una fase de deslizamiento, una carrera a pie y un descenso con eslalon», resalta Eduardo Batista, técnico del Grupo de Tecnificación de Esquí de Montaña (GTEMA), la cantera aragonesa. Ellos bajaron con cinco de sus once competidores y tras haber hecho un primer encuentro la semana anterior en Los Llanos del Hospital. «Hicimos unos test para ver cómo estaban físicamente, trabajamos las transiciones del sprint en aula y un contacto con la nieve», reconoce el técnico. Bajaron los que cabían en la furgoneta.

Los seleccionados son de Zaragoza, Alcañiz y Panticosa. El bronce del cadete Miguel Arruego en sprint fue celebrado. Además, el cadete Francho Herráez no volvió con ellos porque se quedó en el CAR dentro del Plan Nacional de Tecnificación. El grupo tiene previsto concentrarse dos fines de semana en enero en Panticosa y Benasque, pero no tienen muy claro si se mantendrá el Nacional en Boi Taull (14-17 de enero), ni la segunda cita de la Copa en Panticosa, en marzo. «Ahora podríamos entrenar porque hay nieve, pero todo está en el aire», dice Marco.