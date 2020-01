Está de vuelta Nanogol seis meses después de su salida del Fútbol Emotion Zaragoza. Poca presentación necesita uno de los máximos exponentes del fútbol sala aragonés, pero en su primera comparecencia desde su regreso se le notaba especialmente feliz. No se le iba la sonrisa de la cara de ninguna forma e irradiaba ilusión, ganas de ayudar, apetito de victorias, sed de alegrías y el anhelo de poner su grano de arena y sus goles para que el Fútbol Emotion salga de la delicada situación clasificatoria en la que se encuentra inmerso.

Pero, sobre todo, Nano Modrego cumplirá, cuando él decida, el sueño de colgar las zapatillas en su equipo, con un calzado de suela plana y no de tacos, y haciendo «lo que más me gusta y lo que creo que mejor sé hacer» como es jugar al fútbol sala, lo que propicia que esté «con una motivación altísima», porque es «el club de mi vida».

Nano Modrego es una petición del entrenador Santi Herrero, como reconoció el presidente José Ramón Moreno, que explicó la salida del aragonés en verano: «La directiva apostó por Arturo y el club siempre va a intentar satisfacer los deseos del técnico. En aquel momento (cuando Nano salió) lo hicimos y ahora lo hemos vuelto a hacer. El club secundó esa opinión y no le hizo una oferta de renovación, siguiendo los deseos del entonces entrenador, pero ahora Santi Herrero nos ha pedido a Nano y en cinco minutos estaba la ficha firmada».

Ese deseo de regresar lo corroboró el pívot al afirmar que «en el momento en el que se dio una oportunidad no me lo pensé ni un segundo porque estaba deseando volver». «Dije que si el club me necesitaba estaría encantado de ayudar. Hablé con Santi y le dije que estaba deseando poder ayudar », aseguró.

Además, hoy mismo ante el Jimbee Cartagena puede llegar su redebut con el Fútbol Emotion, algo que le pone «los pelos de punta» porque será «un momento inolvidable», igual que el de su futura retirada de la élite, que será «en el club que me ha formado como persona y gracias al cual he podido jugar en equipos importantes».

Además, subrayó que puede aportar «experiencia y calma» y prometió «apretar los dientes y luchar cada balón» junto a sus compañeros, en los que confía ciegamente para lograr la permanencia: «Tenemos una plantilla muy competitiva y podemos ganar a cualquiera, ya se vio en la segunda mitad ante el Barça».

Por su parte, Hugo Bernárdez, que también regresa al Fútbol Emotion una década después (aunque ya lleva dos partidos), aseguró que viene «con mucha ilusión» al llegar «de una situación complicada» por la falta de minutos en Peñíscola. «Soy un jugador de experiencia y que puede aportar un poco de todo. Me considero un jugador de ataque y todo lo que pueda sumar será bienvenido», aseguró. Además, señaló que «hay convencimiento en que esta situación se va a sacar adelante.

Duelo clave ante el Jimbee Cartegena

Después de las buenas sensaciones de la segunda parte ante el Barça, el Fútbol Emotion afronta un encuentro vital en sus aspiraciones de permanencia al recibir en el Siglo XXI al Jimbee Cartagena (20.30 horas). El equipo aragonés tiene la duda del pívot Juanqui por unas molestias musculares que ya le impidieron debutar ante la afición zaragozana la pasada semana.

El conjunto dirigido por Santi Herrero necesita la victoria para evitar caer al descenso en la pugna que mantiene con el Aspil Jumpers Ribera Navarra y el Pescados Rubén Burela, ya que los tres equipos suman 10 puntos. El Jimbee Cartagena, que es undécimo con 19 puntos, viene de vencer en la Copa del Rey a ElPozo Murcia en un disputado duelo.