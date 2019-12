Estados Unidos de fútbol femenino gana el premio de mejores deportistas del año

La selección de Estados Unidos de fútbol femenino ha ganado el premio de mejores deportistas del año que otorga anualmente la revista 'Time'. Después de proclamarse campeonas del mundo en Francia, el combinado nacional ha sido galardonado con uno de los premios de más prestigio en cuanto a deporte de Estados Unidos.

Los valores sociales y de compromiso que caracterizan a la selección junto a la labor de activismo de su capitana, Megan Rapinoe, también han influido para que 'Time' escogiera al equipo como las mejores atletas del año. Rapinoe no solo es la mejor jugadora del planeta sinó que como capitana del conjunto nacional de Estados Unidos, aprovecha para hacer hincapié en su labor de activista en temas como la lucha contra el racismo, la homofobia o la igualdad de género.

ESTADOS UNIDOS GANÓ EL MUNDIAL

Ya se sabe que en año mundialista cualquier logro que se consiga durante la competición suma puntos para ganar trofeos, ya sean colectivos o individuales. En el caso de Estados Unidos, ganar el mundial por cuarta vez en su historia y segundo de manera consecutiva ha decantado la elección de la revista.

Además, sus triunfos van más allá del fútbol, ya que sus jugadoras siempre han estado comprometidas con los problemas sociales que ocurren en el mundo.

ALEX MORGAN NO ESTA EN LA FOTO

Una de las jugadoras con más talento de la selección campeona del último Mundial es sin duda Alex Morgan. Sin embargo, en la fotografía de equipo para la portada de mejores deportistas del año no estaba Morgan. Desde la cuenta oficial de Twitter de la selección norteamericana de fútbol femenino se ha comunicado que la ausencia de Morgan se debe a que no estaba disponible para hacerse la fotografía. A todo esto, unos meses atrás, la futbolista anunció que sería madre en 2020.

Show ‘em some respect. ✊



2019 @TIME Athletes of the Year. pic.twitter.com/vRvRaGZlYO