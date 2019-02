«Estas cosas se disfrutan pero no he hecho nada todavía»

Carlos Alocén ya está en casa. Tras su gran semana en la que debutó como internacional absoluto, el joven base zaragozano ha regresado a la disciplina del Tecnyconta Zaragoza. Ya piensa en el partido del sábado contra el Iberostar Tenerife, pero no olvida todo lo vivido estos días con España. «Sabía que estaba convocado, pero mi debut dependía de cómo veía el partido Sergio Scariolo. Al final vio que los últimos dos minutos del segundo cuarto contra Letonia podía meterme para aportar ritmo al partido, y al sacarme estaba un poco nervioso, pero intenté disfrutar, defender al máximo y hacer las cosas bien, y estoy muy contento por ello», explicó sobre su estreno en Letonia.

No obstante, Alocén no pierde la perspectiva. Acaba de cumplir 18 años y su objetivo es poder disputar este verano el Europeo sub-20. «Soy joven, me queda mucha carrera por delante. Estas cosas se disfrutan mucho pero es más importante no perder de vista el día a día y seguir creciendo porque no he hecho nada todavía, y he de seguir en esta línea», dijo el base. Alocén no se esperaba la llamada de Scariolo, pero asegura que son oportunidades que ha de aprovechar. «No era algo que me pasara por la cabeza pero son oportunidades que van surgiendo. Es fruto del trabajo que vengo haciendo desde el año pasado con el primer equipo», destacó.

En la selección ha encontrado un gran aliado en otro zaragozano, Rodrigo San Miguel. «He hablado mucho con él y me ha dado muchos consejos, es un crack fuera de la pista. Sobre todo me dijo que no me preocupase y jugase como sé. Es un referente de Zaragoza y estoy muy contento de poder compartir camiseta con él», aseguró. Este sábado, si San Miguel se recupera del golpe recibido precisamente en el último partido, serán rivales en la pista.

Sobre ese duelo, el zaragozano solo piensa en trabajar para conseguir una nueva victoria. «Estamos concentrados ya en el partido. Tenemos muchas ganas de sacar otra victoria en el Felipe porque es un partido muy importante contra Iberostar Tenerife. Tenemos que intentar seguir la línea que teníamos o incluso mejorarla para seguir creciendo como club», indicó Alocén. El Tecnyconta recibirá al Tenerife el sábado a las 20.15 horas retomando así la Liga Endesa tras dos semanas de descanso. El equipo aragonés acumula 10 victorias y quiere seguir creciendo en la competición.