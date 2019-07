Tras la estela de Agostini

Es posible que haya gente que piense que con Marc Márquez (Honda, 26 años, siete títulos mundiales, líder del actual Mundial de MotoGP) se está haciendo demasiado ruido. Que no hay para tanto. Pero sí lo hay, sí. Por ejemplo, hoy, en Sachsenring, uno de los circuitos más cortos del calendario (3.671 metros), el pentacampeón de la categoría reina más joven de la historia está a las puertas de romper una barrera casi imposible, que nunca ha ocurrido: que un piloto gane 10 años seguidos el mismo gran premio.

Márquez, que atesora casi todos los récords, va camino de conseguir esta tarde (14.00 horas, DAZN) romper la marca del mítico Giacomo Agostini (1965-1973), que ganó nueve años seguidos en Imatra (Finlandia). Si el piloto de Cervera vence hoy en Alemania sumará su décima victoria consecutiva allí (2010-2019). De momento, ayer, en una nueva exhibición de su poderío, logró su 10ª pole position consecutiva, en busca de ese diez de diez, lo nunca visto.

Marc Márquez aprovechó que el trazado alemán es cortito para, en solo 15 minutos, utilizar dos motos con chasis diferentes, uno de aluminio y el otro, el nuevo, reforzado con carbono, y tres juegos de neumáticos. «En carrera, ya os lo digo, utilizaré el viejo, el de aluminio, pese a que el nuevo tiene cosas muy buenas pero, de momento, prefiero malo conocido que bueno por conocer», señaló con contundencia el líder de Honda.

En la primera vuelta, hizo 1.20.575 minutos, que ya fue el mejor de esa tanda. Luego, cuando Maverick Viñales (Yamaha) pretendía seguirle y él cortó, paró el crono en 1.20.215 minutos, que ya era el nuevo récord de Sachsenring, en su mano, lógicamente, desde el pasado año: 1.20.270. Y mientras el francés Fabio Quartararo (Yamaha, segundo al final a 0.205 segundos), le apretaba de firme en la pista, el chico de Cervera mejoró aún más su tiempo: 1.20.195.

QUARTARARO Y VIÑALES / «Me siento fuerte, aunque en Argentina me sentía aún más fuerte, sobre todo con respecto a los rivales. Aquí las dos Yamaha (Quartararo y Viñales) están muy cerca, mucho (fueron segundo y tercero, por ese orden). Todo dependerá del día, pues dice que el domingo empezará con lluvia, del calor, de los neumáticos, que aquí se degradan de forma muy extraña… No sé, ni siquiera sé si me podré escapar o intentarlo. Pero, sí, aquí es posible volver a ganar, aunque también parecía que no iba a perder en Austin (Texas, EEUU), donde llevaba siete años seguidos ganando, y me caí en carrera», comentó Márquez.

Pese a todo, al extraordinario estado de forma del líder del campeonato se suma, de nuevo, una sorprendente construcción de la parrilla, con dos primeras filas extrañas: Márquez-Quartararo-Viñales y Rins-Miller-Crutchlow. ¿Dónde está el segundo del Mundial? Andrea Dovizioso (Ducati), en un espeso fin de semana, arrancará desde la quinta fila. ¿Dónde está el tercero del Mundial? Danilo Petrucci (Ducati) partirá desde la cuarta fila. ¿Dónde está el quinto del Mundial? Valentino Rossi (Yamaha) se colocará en la 11ª plaza, cuarta fila. «Todo eso es muy bueno para mí, bendito lío», murmuró Márquez. «Es su circuito, pero estarán Rins y Quartararo, que van fuertes. Y yo, aunque somos una incógnita», replicó Viñales.