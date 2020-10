«Estoy cero preocupado, sí ocupado en que el equipo mejore»

El entrenador de Casademont Zaragoza, Diego Ocampo, hace frente a una situación complicada del equipo. La ciudad se ha llenado de dudas acerca de su continuidad en el banquillo, pero el gallego aclaró que está «cero preocupado, ocupado en que el equipo defienda, corra y anote». «Nos hace falta solidez, evitar canastas fáciles, errores no forzados en pases y al ocupar los espacios», explicó el técnico y añadió que «hace fala continuidad» en el juego, no quiere que los jugadores hagan muy buenos minutos y luego aflojen, sino constancia.

La lista de cosas a mejorar no es corta, también Ocampo hecha en falta «convencimiento», aunque confesó que «esto es difícil cuando tienes bajas y muchos partidos». El dueño del banquillo afirmó que el equipo ha ido «parcheando», pero que esta semana sí ha tenido «tiempo para construir». Esta es otra de las variables que exige el entrenador. Tiempo y paciencia, para Thompson y para Konate. El estadounidense «está evolucionando poro a poco y no se puede evaluar una persona por dos o tres días y sí por el esfuerzo y la concentración», aseguró el técnico. El malí, por su parte, «está entendiendo lo que es el juego aquí y no pueden jugar todos, hay otros jugadores que están haciéndolo bien y cuando él se lo gane, jugará», sentenció.

El técnico aseguró que el equipo llega de «una semana muy buena entrenando» para el partido de este domingo contra el UCAM Murcia. En este sentido, al analizar los puntos fuertes del rival, Ocampo incidió en que el equipo debe mirar su propias condiciones: «Debemos preocuparnos de nosotros mismos, de recuperarnos y ser consistentes. Tenemos que hacer las cosas básicas bien, es lo que marca las diferencias. Las cosas se construyen desde lo básico y más cuando no te salen», aseguró el preparador gallego, que concluyó explicando que el ritmo que llega, el de jugar Liga y Champions, no les pilla por sorpresa. Al igual que en el inicio de la competición. Pero que no se supieron «adaptar a determinadas circunstancias», finalizó su exposición.