El etapón de Le Moché

Hugo tiene el típico perfil de escalador. Liviano, fino y piel curtida. El culote termina de confirmar la evidencia. La bandera de Colombia circunda un potente cuádriceps. Sentado en un banco toma el sol junto a su inseparable amante. Llegó desde Huesca con ella en autobús. «No me dejaban subirla, pero le expliqué al conductor que era mi silla de ruedas». Porque a Hugo Vargas (54 años) le falta una pierna, nada que no le impida pedalear su bici, haberse subido el Galibier o el Tourmalet. «Pero no soy ningún extraterrestre», bromea.

A Hugo le cambió la vida con una llamada en 2011. De su madre. Vivía tranquilo en Venezuela, con sus negocios de coches y electricidad, separado con dos hijos. Pero el teléfono sonó con malas noticias. Su hermana tenía leucemia, debía volver a Colombia para saber si su médula podría ser compatible para un transplante. «Gracias a Dios lo fue y pudimos salvarle. Pero esta experiencia me hizo darme cuenta que lo material no es lo importante, que eso te amarra a las cosas. Hay que existir libre, como uno quiere», dice sonriendo, sonriendo a la vida.

Se había enamorado de la bici, de subir cuestas, y quiso hacer su amor eterno. Ni ese accidente de tráfico con 14 años, cuando perdió su pierna izquierda, rompió su idilio. Pedalea con la que le queda, sin más motor que su corazón y su alma, ni necesidad de prótesis o muletas. Porque quien se fije en qué le falta es idiota. El hipnotismo te dirige a su mirada de felicidad, su filosofía de sentir el ahora.

Ese impulso hacia la libertad, esa falta de cadenas y la pésima situación de su país le hizo tomar un avión. Con su inseparable amada. Vino el año pasado a ver el Tour, luego la Vuelta, se quedó en casa de un amigo en Barcelona y le atrapó el virus en la escapada. Le Moché, como le llaman, decidió quedarse en España, hacer los papeles como exiliado político y seguir su etapa, sin ataduras, haciendo lo que quiere. De repente saca una caja del transportín. Dentro tiene un montón de pequeñas bicis hechas de alambre. Las hace él mismo. Tiene de todos los colores, incluso una de Don Quijote y Sancho que rápidamente se las llevan. Con ellas se paga los traslados de etapa en etapa y los hostales. «Si te vienes a la Quebrantahuesos te haces de oro», le invita un paisano. «Vendré», confirma Hugo, cuya ilusión es ir a los Cinco Monumentos (Milán-San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastogne-Lieja y Giro de Lombardía).

Es conocido para el pelotón. Fue uno de los 70 paralímpicos invitados por Nairo Quintana en el Gran Fondo del 2018. «Me saludo con Rigoberto, con Valverde. Aquí solo los podré ver de lejos, pero, ¿qué importa? Eso no es un obstáculo. Hay que saber valorar lo que tienes. Yo soy rico en la vida por estar aquí ahora y hablar con tantos amigos. Eso te hace feliz», asevera Hugo, mientras pregunta dónde está Formigal. Su próximo etapón. Su vida.